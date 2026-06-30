Πετράλωνα: «Σοκαρισμένη» η τοπογράφος του υπό ανέγερση κτιρίου - «Δεν είδα υποχώρηση του εδάφους»

Πανικό προκάλεσε η κατάρρευση μιας τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), με τα συνεργεία διάσωσης να συνεχίζουν να βρίσκονται επί τόπου αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια του κτιρίου.

Ανησυχία προκλήθηκε νωρίτερα μετά από πληροφορίες σχετικά με 4 ενοίκους που φέρονται να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης, οι οποίοι ευτυχώς εντοπίστηκαν σώοι εκτός της πολυκατοικίας. Την οδύνη της εξέφρασε μία από τις ενοίκους της πολυκατοικίας μιλώντας στον FLASH, τονίζοντας ότι έφυγε ζωντανή το πρωί από το σπίτι της που τώρα δεν υπάρχει.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η έρευνα των Αρχών για τα αίτια της κατάρεευσης του κτιρίου, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα έργα ανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας στο ακριβώς διπλανό οικόπεδο. Ήδη η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις υπεύθυνων του έργου στο διπλανό κτίριο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα.

«Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση»

«Σοκαρισμένη» από το περιστατικό δηλώνει η τοπογράφος μηχανικός που συνέταξε το τοπογραφικό σχέδιο για το διπλανό υπό ανέγερση κτίριο -αλλά και για την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος διώροφου κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο. Όπως τονίζει, ωστόσο, δεν παρατήρησε κάποιο πρόβλημα με την κατάσταση του εδάφους, τουλάχιστον στις δικές της επισκέψεις στον χώρο.

«Είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας», ανέφερε η τοπογράφος του έργου, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Όταν είχα πάει την τελευταία φορά... δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταώροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει», υπογράμμισε.

«Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που έμεναν στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτια», ανέφερε η τοπογράφος.

«Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε... τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες. Γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσαν για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το περίμεναν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους», κατέληξε.

Στο Αστυνομικό Τμήμα οι υπεύθυνοι του έργου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, οι αρχές κινήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς αμέσως μετά το καταστροφικό συμβάν, προχωρώντας στην προσαγωγή των προσώπων που είχαν άμεση εμπλοκή με την ανέγερση της νέας οικοδομής στο όμορο οικόπεδο.

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα εξετάζονται οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου που είχαν αναθέσει το έργο, καθώς και το τεχνικό επιτελείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο στατικός μηχανικός που είχε πραγματοποιήσει τη σχετική μελέτη του κτιρίου, καθώς και δύο πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως εργοδηγοί, έχοντας τον άμεσο συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών στο πεδίο.

Το χρονικό της ανέγερσης και οι νόμιμες άδειες

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η διαδικασία για την κατασκευή της νέας οικοδομής είχε ξεκινήσει πριν από ενάμιση χρόνο, με την αγορά του οικοπέδου τον Δεκέμβριο του 2024. Το προϋπάρχον κτίσμα κατεδαφίστηκε κατόπιν έκδοσης νόμιμης άδειας, με τον χώρο να παραμένει κενός από τον Δεκέμβριο του 2025. Οι διαδικασίες προχώρησαν εκ νέου την περασμένη άνοιξη, με την έκδοση της νέας οικοδομικής άδειας τον Μάρτιο του 2026. Οι εργασίες στο σημείο ξεκίνησαν τον Μάιο του 2026, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συναγερμός στα Πετράλωνα: Κατέρρευσε 4ώροφο κτίριο - Αναφορές για εγκλωβισμένους pic.twitter.com/ibkEmLH913 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Το βάθος της εκσκαφής και τα μέτρα αντιστήριξης

Στο επίκεντρο της έρευνας των εμπειρογνωμόνων βρίσκεται η τεχνική εικόνα του εργοταξίου. Ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε, είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο σκάμμα, το βάθος του οποίου κυμαινόταν από 3,70 έως 3,80 μέτρα από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

@flashgrofficial Εικόνες καταστροφής. Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την κατάρρευση, ενώ συνολικά πέντε άτομα έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε εργάτες έχουν προσαχθεί, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα έχει οδηγηθεί και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούνταν οι εργασίες. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Προκειμένου να προστατευτούν οι γειτονικές δομές, οι υπεύθυνοι είχαν προχωρήσει στην κατασκευή δύο τοιχίων υποστήριξης για τα διπλανά κτήρια. Οι εργασίες πέρασαν στην τελική τους φάση μόλις χθες, όταν και ξεκίνησε η γενική εκσκαφή του οικοπέδου.

Το εύρημα με τα «μαύρα χώματα» και το σενάριο της διαρροής

Μια συγκεκριμένη μαρτυρία από το εσωτερικό του εργοταξίου φαίνεται πως ρίχνει νέο φως στα αίτια της καθίζησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο χειριστής του εκσκαφέα εντόπισε στο σημείο «μαύρα χώματα». Το εύρημα αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τεχνικούς κύκλους, ισχυρή ένδειξη ότι υπήρχε κρυφή και μακροχρόνια διαρροή από το αποχετευτικό δίκτυο της ίδιας της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Μια τέτοια ροή υδάτων ενδέχεται να είχε αλλοιώσει σταδιακά και υπόγεια τη σύσταση του εδάφους, μειώνοντας τη στατικότητά του.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Σημειώνεται ότι ο εκσκαφέας ολοκλήρωσε το έργο του και αποχώρησε από το σημείο το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 08:45, λίγες ώρες πριν από το τελικό χτύπημα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν η καταστροφή οφείλεται σε αστοχία των έργων υποστήριξης ή στα προϋπάρχοντα προβλήματα του υπεδάφους.