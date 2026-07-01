Πετράλωνα: Στην Ευελπίδων οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για τη συγκλονιστική υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Οι συλληφθέντες έφυγαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/7) από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως όπου και διανυκτέρευσαν, έπειτα από την μετατροπή των προσαγωγών σε συλλήψεις.

Πετράλωνα: Στην Ευελπίδων οδηγούνται οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/EwfpbU2bl9 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

​Συγκεκριμένα, στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο. Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά πολεοδομικές παραβάσεις και την παραβίαση των κανόνων οικοδομικής.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην υποχώρηση του κτιρίου.