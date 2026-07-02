Φωτογραφίες / Βίντεο Μιχάλης Λεγάκης

Σε κατάσταση αβεβαιότητας εξακολουθούν να βρίσκονται οι ένοικοι της παρακείμενης πολυκατοικίας που εκκενώθηκε μετά την κατάρρευση του τετραώροφου κτηρίου στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα.



Οι οικογένειες αγωνιούν για το πόσο ασφαλές είναι η δική τους κατοικία καθώς δεν επιτρέπεται καθόλου η είσοδός τους στο κτήριο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς.



Την ίδια ώρα, κόρη ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε σε αυτή την πολυκατοικία καταγγέλλει ότι οι γονείς της δεν έχουν καμία ενημέρωση σχετικά με την στατικότητα του κτηρίου ούτε ρωτήθηκαν από τους αρμόδιους αν χρειάζονται φιλοξενία.



Τέλος, περιγράφει στο Flash τις δραματικές στιγμές που έζησε η μητέρα της όταν άκουγε τη διπλανή πολυκατοικία να γκρεμίζεται.



«Από τον πανικό της, έτρεξε να σωθεί και χτύπησε το πόδι της στα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε», λέει η ίδια.





«Άκουσε τον θόρυβο και έτρεξε να σωθεί»





«Οι γονείς μου μένουν στη διπλανή πολυκατοικία από εκείνη που κατέρρευσε, στην οποία απαγορεύεται η είσοδος. Αυτή τη στιγμή αναγκαστικά φιλοξενούνται στο σπίτι μας, όμως δυσκολευόμαστε γιατί δεν υπάρχει αρκετός χώρος», αναφέρει.



Όπως λέει η ίδια, η μητέρα της, την ώρα που κατέρρευσε το διπλανό κτήριο, βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά της όταν άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο.



«Τρόμαξε και έτρεξε αμέσως ώστε να βγει από το σπίτι. Εν τω μεταξύ, είχε διακοπεί και η ηλεκτροδότηση, δεν έβλεπε καλά, έπεσε και χτύπησε. Όταν βγήκε έξω, μέσα στον πανικό της, βρέθηκε πάνω στα μπάζα της πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει», λέει η κόρη της στο Flash.



Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - «Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» pic.twitter.com/OnhK9YesN8 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 2, 2026

«Έλα να δεις, γκρεμίστηκε η πολυκατοικία»





Λίγα λεπτά αργότερα, η ηλικιωμένη γυναίκα τηλεφώνησε στην κόρη της για να της μεταφέρει όσα είχαν συμβεί.



«Με πήρε έντρομη και μου είπε ότι έπεσε η διπλανή πολυκατοικία. Της απάντησα “τι εννοείς έπεσε;”. Μου είπε “έλα να δεις, γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει πια”. Στην αρχή δυσκολεύτηκα να την πιστέψω. Νόμιζα ότι από τον φόβο της είχε χάσει την ψυχραιμία της. Όταν έφτασα στο σημείο, αντίκρισα αυτή τη θλιβερή εικόνα», προσθέτει η ίδια.



Όπως επισημαίνει, στάθηκε τυχερό το γεγονός ότι τη στιγμή του συμβάντος, ο πατέρας της απουσίαζε από το σπίτι.



«Ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν εκτός σπιτιού, γιατί δύσκολα θα μπορούσε να απομακρυνθεί μόνος του και μέσα στον πανικό θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα».





Καταγγελίες για έλλειψη ενημέρωσης







Η ίδια καταγγέλλει ότι η μητέρα της δεν έλαβε καμία οδηγία από τις αρμόδιες Αρχές μετά την κατάρρευση του κτηρίου.



«Δεν την ενημέρωσε κανείς ώστε να εγκαταλείψει το σπίτι. Βγήκε μόνη της επειδή φοβήθηκε και από τότε δεν έχει επιστρέψει. Έχει σοβαρό πρόβλημα στο πόδι, δυσκολεύεται να περπατήσει από το χτύπημα και τώρα αναγκάζεται να κοιμάται σε έναν καναπέ».



Παράλληλα, εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση του κτηρίου.



«Το πιο λυπηρό είναι ότι μέχρι σήμερα κανένας αρμόδιος δεν μας έχει ενημερώσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η πολυκατοικία, αν και πότε ολοκληρώνονται οι έλεγχοι ή πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Το ρεύμα δεν έχει αποκατασταθεί, όλα τα τρόφιμα στα ψυγεία έχουν καταστραφεί. Ποιος θα σκεφτόταν να πάει να αδειάσει το ψυγείο του όταν η διπλανή πολυκατοικία κατέρρεε σαν τραπουλόχαρτο;», τονίζει.



Σε εξέλιξη οι έλεγχοι στατικότητας







Την ίδια ώρα, κοινό κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής και της Πολεοδομίας αποτελούμενο από αρμόδιους μηχανικούς πραγματοποίησαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης αυτοψία στην παρακείμενη πολυκατοικία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν προκληθεί προβλήματα στη στατικότητά της.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτήριο φέρει φθορές στην εξωτερική τοιχοποιία, ενώ παραμένει αποκλεισμένο από τις Αρχές. Η είσοδος στους ενοίκους εξακολουθεί να απαγορεύεται έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και κριθεί ασφαλής η επιστροφή τους στις κατοικίες τους.