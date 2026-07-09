Πετρέλαιο σε αναμονή μετά το ράλι: Σταθεροποίηση στις αγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι διεθνείς αγορές ενέργειας, μετά τη χθεσινή άνοδο των τιμών πετρελαίου που προκλήθηκε από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές κινούνται σήμερα ελαφρώς πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις των νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και το κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.



Το πετρέλαιο τύπου Brent crude oil κινείται κοντά στα 77,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται περίπου στα 74 δολάρια το βαρέλι.



Τα συμβόλαια Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου καταγράφουν μικρή πτώση περίπου 0,5%, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το WTI, μετά την άνοδο άνω του ενός δολαρίου που σημειώθηκε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης.

Η Μέση Ανατολή κρατά σε επιφυλακή τις αγορές



Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, μέσω της οποίας πριν από την έναρξη της σύγκρουσης μεταφερόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέα πλήγματα στο Ιράν, με στόχους μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα παρακολούθησης, αποθήκες πυραύλων και υποδομές ναυτικής υποστήριξης. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για πιθανές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.



Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση που είχε καταγραφεί μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το γεωπολιτικό ρίσκο θα συνεχίσει να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου.

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Κίνδυνος για νέο άλμα προς τα 80 δολάρια



Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κάθε νέα εξέλιξη. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές ξανά προς τα επίπεδα των 80 δολαρίων το βαρέλι.



Ωστόσο, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, το ενδιαφέρον αναμένεται να επιστρέψει στα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, όπως η αυξημένη αμερικανική παραγωγή, η πορεία των αποθεμάτων και τα σχέδια των μεγάλων παραγωγών για ενίσχυση της προσφοράς.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Energy Information Administration, τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από τα μέσα Απριλίου, εξέλιξη που λειτουργεί ως αντίβαρο στις ανοδικές πιέσεις.

Φωτ.: Reuters

Η εικόνα στις αγορές – Στο επίκεντρο και η Αθήνα



Στις αγορές ομολόγων επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να κινείται στο 3,75%.



Την ίδια ώρα, ανοδικά ξεκίνησαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ισορροπίες ανάμεσα στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές της οικονομίας.



Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε εκ νέου το όριο των 2.500 μονάδων λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, με αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο για τις τραπεζικές μετοχές όσο και για τα μη τραπεζικά blue chips.