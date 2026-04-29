Πετρέλαιο: «Σκαρφαλώνει» πάνω από τα 116 δολάρια το Brent - Νέες ανησυχίες για την οικονομία

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να ξεπερνά τα 116 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες οικονομίες.

Ειδικότερα, το Brent έφτασε τα 116,76 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 4,78%, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση.

Η νέα άνοδος στις τιμές αποδίδεται σε πολλαπλούς παράγοντες, με βασικούς την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC, αλλά και τις ενδείξεις ότι η σύγκρουση στο Ιράν δεν πρόκειται να λήξει σύντομα.

Παράλληλα, αναφορές ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την παράταση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών εντείνουν τις ανησυχίες για διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους διαύλους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, με τους επενδυτές να φοβούνται παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις οικονομίες, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας και τροφοδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.