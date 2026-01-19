Πετρέλαιο θέρμανσης: Η γεωγραφία της ακρίβειας – Έως και 200 ευρώ η διαφορά στην ίδια παραγγελία

Η αγορά πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα κινείται, προς το παρόν, σε ρυθμούς σταθεροποίησης. Οι μέσες τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης, βρίσκονται κοντά στα επίπεδα εκκίνησης της φετινής σεζόν, με τις επόμενες ημέρες να αναμένεται μόνο μια μικρή ανοδική διόρθωση. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ενιαία: πίσω από τον πανελλαδικό μέσο όρο κρύβονται έντονες αποκλίσεις, με τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές να πληρώνουν ακριβότερα και τη διαφορά να μετριέται σε εκατοντάδες ευρώ για μια τυπική παραγγελία.

Σχετική σταθερότητα στην εγχώρια αγορά

Σήμερα, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κινείται περίπου στα 1,12–1,13 ευρώ ανά λίτρο, κοντά στα επίπεδα με τα οποία ξεκίνησε η διάθεση της φετινής περιόδου. Πρόκειται για χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα υψηλά του Νοεμβρίου, όταν η τιμή είχε φτάσει περίπου τα 1,176 ευρώ/λίτρο, υποδηλώνοντας μια ήπια αποκλιμάκωση ή τουλάχιστον σταθεροποίηση τον τελευταίο μήνα.

Στην Αττική οι τιμές εξακολουθούν να εμφανίζουν καθημερινές διαφοροποιήσεις – από περίπου 1,10 έως 1,20 ευρώ/λίτρο ανάλογα με το πρατήριο – χωρίς, όμως, να διαμορφώνεται σαφής ανοδική τάση. Η εικόνα αυτή συνδέεται με τις πιο ήπιες διεθνείς τιμές ενέργειας, αλλά και με το γεγονός ότι η φετινή «εκκίνηση» έγινε σε επίπεδα παρόμοια με τα περσινά, παρά τις διακυμάνσεις στο αργό πετρέλαιο.

Οι γεωγραφικές ανισότητες στις τιμές

Ο πανελλαδικός μέσος όρος διαμορφώνεται στα 1,123 ευρώ/λίτρο, όμως η γεωγραφία λέει άλλη ιστορία. Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκονται οι Κυκλάδες με 1,277 ευρώ/λίτρο, περίπου 14% υψηλότερα από τον μέσο όρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα (1,205 ευρώ), η Κέρκυρα (1,196 ευρώ), η Ευρυτανία (1,188 ευρώ), η Λέσβος (1,187 ευρώ) και περιοχές της Κρήτης .

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Πιερία (1,074 ευρώ/λίτρο), την Πέλλα , την Κοζάνη , τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη , καθώς και σε περιοχές της Αττικής. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το κόστος μεταφοράς και η γεωγραφική απομόνωση εξακολουθούν να μεταφράζονται σε ακριβότερη θέρμανση.

Το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά

Η διαφορά μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης περιοχής φτάνει τα 0,203 ευρώ ανά λίτρο. Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, αυτό σημαίνει επιβάρυνση άνω των 200 ευρώ για τα νοικοκυριά των νησιών σε σχέση με εκείνα της ηπειρωτικής χώρας. Με απλά λόγια, δεν πληρώνουν όλοι την ίδια «ζεστασιά».

Τι δείχνει το Brent και οι διεθνείς προβλέψεις

Σε διεθνές επίπεδο, το Αργό Πετρέλαιο (Brent) κινείται τις τελευταίες ημέρες στο εύρος 63–65 δολαρίων/βαρέλι, χωρίς ξεκάθαρη ανοδική δυναμική αλλά με αυξημένη μεταβλητότητα. Οι περισσότερες προβλέψεις συγκλίνουν σε ένα βασικό σενάριο ήπιας σταθεροποίησης ή πτώσης τα επόμενα χρόνια.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μέσες τιμές κοντά στα 55–56 δολάρια/βαρέλι το 2026, καθώς η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση, οδηγώντας σε συσσώρευση αποθεμάτων. Παράλληλα, ο παράγοντας γεωπολιτική παραμένει ο μεγάλος «άγνωστος Χ», ικανός να πυροδοτήσει βραχυπρόθεσμες ανατιμήσεις.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για μια χώρα καθαρά εισαγωγέα πετρελαίου, όπως η Ελλάδα, ένα διεθνές περιβάλλον με Brent κοντά στα 55 δολάρια λειτουργεί ανακουφιστικά: περιορίζει τις πιέσεις στο κόστος θέρμανσης, στα καύσιμα μεταφορών και συνολικά στον ενεργειακό πληθωρισμό. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει εσωτερικό: όσο η γεωγραφία συνεχίζει να καθορίζει την τιμή, η «σταθεροποίηση» δεν θα γίνεται το ίδιο αισθητή σε όλα τα νοικοκυριά.