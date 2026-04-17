Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με φόντο ελπίδες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πτωτική πορεία καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την άνοδο της προηγούμενης ημέρας, καθώς η αυξανόμενη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή λειτουργεί εξισορροπητικά απέναντι στις ανησυχίες για ενδεχόμενη διατάραξη της προσφοράς.

Καθοριστικό ρόλο στο κλίμα που διαμορφώνεται στις αγορές παίζουν οι εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, ικανοποιώντας μία από τις βασικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «μεγάλη πρόοδο», εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Εκεχειρία στον Λίβανο καθησυχάζει τις αγορές

Την ίδια στιγμή, η έναρξη της εκεχειρίας στον Λίβανο συμβάλλει περαιτέρω στην αποκλιμάκωση του κλίματος. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να καθησυχάζει τις αγορές, καθώς η παύση των εχθροπραξιών αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τιμές σε Μπρεντ και WTI

Στις 12:30 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Ιουνίου κατέγραφε πτώση 2,41%, διαμορφούμενη στα 96,99 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI, με παράδοση Μαΐου, σημείωνε ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση, της τάξης του 3,03%, στα 91,82 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ