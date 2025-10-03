Πετρόπουλος για Μιχελή: «Δεν πόναγε η ασθένεια που είχε, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά»

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρωθυπουργός της σειράς «Στο παρά πέντε» μίλησε στο «Breakfast@Star» για τον φίλο του Γεράσιμο Μιχελή που έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2025 χτυπημένος από τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).

Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στενά στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη και είχαν πολλά γυρίσματα - κυρίως- οι δυο τους, αφού ο αδικοχαμένος συνάδελφός του έκανε τον κακό που είχε πάρε δώσε με τον πολιτικό. «Ο Γεράσιμος ήταν το αποκούμπι μου δύο χρόνια! Εγώ δεν είχα άλλον στη σειρά, μόνο εκείνον, δεν έβλεπα κάποιον άλλον.

Με ρωτάνε γιατί δεν κάνατε παρέα με τους άλλους. Αφού δεν συναντηθήκαμε ποτέ! Μόνο με την Ντάλια όταν ήρθε στο γραφείο μου. Το ραντεβού με τον Γεράσιμο ήταν κάθε Σάββατο για δύο χρόνια. Τουλάχιστον δεν πονούσε ο Γεράσιμος με αυτή την ασθένεια που είχε, αυτή είναι η μικρή μου παρηγοριά».

«Δεν σου δίνει ο κόσμος την αγάπη του έτσι»

Ο Πετρόπουλος μίλησε για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά, αλλά και για το reunion που ετοιμάζεται σύντομα. «Ο κακός πάντα δημιουργεί μία σχέση γοητείας. Είχα καταλάβει ότι ήμουν κάποιος μεγαλοπαράγων στη σειρά. Έμαθα ότι ήμουν πρωθυπουργός, όταν το έμαθε και όλος ο κόσμος, απλώς είχα διαβάσει το επεισόδιο πριν από όλους. Δεν περίμενα 20 χρόνια μετά να ακούγεται αυτή η σειρά.

Μου έγινε κρούση από τον Γιώργο Καπουτζίδη για το reunion. Χαίρομαι που θα υπάρχει συμβολή του κοινού στο νέο επεισόδιο, γιατί το κοινό είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο σε αυτή τη σειρά. Έχουν περάσει 20 χρόνια και από το πρωί με σταμάτησαν τέσσερις φορές μέσα σε μια μέρα για να με ρωτήσουν για τη σειρά. Οφείλει όμως το κοινό κάποια πράγματα στο Παρά Πέντε, όπως και το Παρά πέντε στο κοινό! Δεν σου δίνει ο κόσμος την αγάπη του έτσι».