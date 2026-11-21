Το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης στο θέατρο στις αρχές του 2027 αποκάλυψε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Off the Record» του ERTnews.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ηθοποιός, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού και έχει αθωωθεί για την κατηγορία του βιασμού, βρίσκεται σε συζητήσεις για την επαγγελματική του επιστροφή. Το σχέδιο προβλέπει να αναλάβει αρχικά σκηνοθετικό ρόλο και στη συνέχεια να επιστρέψει και ως ηθοποιός στη σκηνή.

Δημητρακόπουλος: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση»

Ο γνωστός δικηγόρος αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει ο Πέτρος Φιλιππίδης, τονίζοντας ότι η επιστροφή στην εργασία είναι πλέον αναγκαία για τον ίδιο.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και αν δεν εργαστεί θα πρέπει να ζητήσει ελεημοσύνη και η αξιοπρέπειά του αυτό δεν του το επιτρέπει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι γίνονται ήδη συζητήσεις για την επιστροφή του στο θέατρο.

«Θα σας πω μια είδηση: Είναι σε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να επανέλθει στο θέατρο πρώτα απ΄ όλα ως σκηνοθέτης και στην πορεία ως ηθοποιός. Πάρα πολλοί συνάδελφοί του συζητάνε μαζί του και θέλουν να τον δουν πλέον πάνω στη σκηνή. Ο κόσμος θα είναι αυτός που θα χειροκροτήσει ή όχι. Θα επανέλθει στην ενεργό δράση. Μιλάμε για το 2027 πιθανότατα και στις αρχές του έτους», ανέφερε.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή ή οριστική ημερομηνία επιστροφής.

Τι είπε για τη διαμάχη Άννας Βίσση – Νίκου Καρβέλα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τη ρήξη ανήκει στον συνθέτη.

«Γι’ αυτή τη διένεξη ευθύνεται 100% ο κ. Καρβέλας. Δεν την προκάλεσε η Άννα Βίσση», δήλωσε, εκφράζοντας τη δική του θέση για όσα έχουν συμβεί.

Όπως εξήγησε, είχε προηγηθεί προσπάθεια εξωδικαστικής συμφωνίας, η οποία τελικά δεν ολοκληρώθηκε.

«Είμασταν στο παρά ένα να υπογράψουμε μια συναινετική εξωδικαστική συμφωνία, με πρωτοβουλία δική μου, γιατί ήμουν δικηγόρος και του κ. Καρβέλα και μου αρέσει να συμφιλιώνω τους ανθρώπους. Το δικαστήριο είναι η έσχατη λύση. Δυστυχώς όμως πήρε την ευθύνη να διαρραγεί αυτή η προσπάθειά μου», υποστήριξε.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη από καμία πλευρά, ενώ η πλευρά της Άννας Βίσση δεν προτίθεται να κινηθεί δικαστικά στην παρούσα φάση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει συμφωνηθεί να σταματήσουν οι δημόσιες απαντήσεις, ώστε να μη συνεχιστεί η δημοσιότητα γύρω από τη διαφωνία.

Τέλος, αναφερόμενος στα επαγγελματικά σχέδια της τραγουδίστριας, δήλωσε: «Φέτος από όσο ξέρω δεν θα δουλέψει η Βίσση, ούτε συναυλίες θα κάνει», επισημαίνοντας πάντως ότι ο Νίκος Καρβέλας διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του, ενώ η Άννα Βίσση έχει συνδέσει καθοριστικά την ερμηνευτική της πορεία με αυτά.