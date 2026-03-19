Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: «Τέχνη είναι να βγαίνει ένας άνθρωπος παραποιημένος και γελοίος;»

Ο Πέτρος Γαϊτάνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και για ακόμη μία φορά ασχολήθηκε με τη Eurovision με την οποία μίλησε με όχι και τόσο κολακευτικά λόγια! «Δεν θέλω να στέκομαι σε πρόσωπα, γι’ αυτό εγώ δεν έκανα κανένα σχόλιο ούτε προς το τραγούδι, ούτε προς το πρόσωπο του Ακύλα. Δεν είναι κομψό να ετοιμάζεται ένα τραγούδι να διαγωνιστεί σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που εκπροσωπεί την Ελλάδα και να το στοχοποιούμε. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό.

Επίσης, δεν μου αρέσει τόσο πολύ να κρίνω και φυσικά να κατακρίνω, μου αρέσει να διακρίνω. Θα προτιμούσα να μην το προσωποποιήσουμε. Θα στεκόμουν σ’ αυτό που αυτός ο διαγωνισμός δυστυχώς εξελίσσεται γύρω από μία κατάσταση νοσηρή. Με ανησυχεί πολύ το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πολλοί άνθρωποι να μην τα διακρίνουν αυτά».

«Υπάρχει μία τάση γύρω από το αρρωστημένο»

«Υπάρχει μεγάλη λαγνεία, μεγάλος εγωκεντρισμός, ματαιοδοξία, αρρωστημένη φιλαρέσκεια. Όταν αυτό προβάλλεται τόσο λυσσαλέα και δήθεν με τον μανδύα της τέχνης… Ποια τέχνη; Τέχνη θεωρείται να βγαίνει ένας άνθρωπος παραποιημένος και πολλές φορές γελοίος και να βγαίνει αυτή η γελοιότητα και να είναι απλώς μια άποψη; Δεν είναι όλα όσα έχουν από πίσω ένα μπιτ ή ένα ρυθμό μουσική.

Η τέχνη είναι κάτι υψηλό. Το ότι κάποιος δανείζεται και μιμείται την τέχνη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέχνη. Αυτό που συμβαίνει στη Eurovision δεν είναι τέχνη! Έχει κάποιες στιγμές που είναι πολύ ωραίες, κάποια τραγούδια είναι πολύ όμορφα. Κάποιες παρουσίες είναι πολύ όμορφες. Γενικότερα όμως υπάρχει μία τάση γύρω από το αρρωστημένο και το στραβό. Και αυτό δεν είναι ωραίο παράδειγμα για τους νέους».