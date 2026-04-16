Πέτρος Ίμβριος: «Όταν παντρεύτηκα τη Γερμανού έλεγαν ότι το έκανα για να μου κάνει καριέρα»

Για τον γάμο του με τη Ναταλία Γερμανού και για τα άσχημα σχόλια που άκουσε τότε (και μάλιστα σε καιρό προ social media), μίλησε ο Πέτρος Ίμβριος στην εκπομπή «Breakfast@Star». «Δεν φανταζόμουν ότι θα κάνω καριέρα, έκανα τσι κεφαλής μου που λένε κάτω στην Κρήτη, του κεφαλιού μου, εγώ ήθελα να κάνω αυτό. Τότε που είχα παντρευτεί τη Ναταλία (Γερμανού), έλεγαν ότι την παντρεύτηκα για να μου κάνει καριέρα, για να μου γράφει στίχους. Αυτά με πείραζαν στην αρχή, γιατί δεν ήταν και αλήθεια. Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν με ενδιαφέρει, μπορεί οποιοσδήποτε να πει να γράψει ό,τι θέλει».

«Ξανασυστηνόμαστε σήμερα στον κόσμο»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην αναβίωση των πανηγυριών, αλλά και το γεγονός πως διάφοροι καλλιτέχνες τραγουδούν και πάλι τραγούδια της δεκαετίας του ’90. «Τα τραγούδια είναι όπως και οι άνθρωποι, έχουν την τύχη τους και κάνουν την καριέρα τους. Εμείς οι παλαιότεροι, που κάναμε καριέρα το ’90 ξανασυστηνόμαστε σήμερα στον κόσμο.

Το πανηγύρι είναι μια πολύ παρεξηγημένη κατάσταση. Το πανηγύρι υφίσταται εδώ και αιώνες, είναι διασκέδαση! Γιατί να είναι παρεξηγημένο, επειδή χορεύουν και τραγουδάνε; Κι επειδή ακούγονται κάποιου άλλου είδους τραγούδια τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική παράδοση».