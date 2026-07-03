Πέτρος Κουσουλός: «Όλο αυτό δεν το έχει πετύχει ένας, το παιχνίδι είναι ομαδικό και ουχί ατομικό»

Αυλαία έριξαν οι επιτυχημένες «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού και ο δημοσιογράφος δεν θα μπορούσε παρά να ευχαριστήσει όλο το team του ΑΝΤ1 για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του κρατώντας στα χέρια την ανθοδέσμη από τα στελέχη του ομίλου. «Εμείς είμαστε λίγο κακά παιδιά με την καλή έννοια, λειτουργούμε ως ένα μικρό γαλατικό χωριό. Είναι οι Ρωμαίοι και είναι οι Γαλάτες, αντιστεκόμαστε στους διάφορους πειρασμούς.

Τα παιδιά της ομάδας μας τα έβλεπα καθημερινά περισσότερο από την οικογένειά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μου κάνατε να συνεργαστείτε και φέτος μαζί μου. Του χρόνου θα επανέλθουμε δριμύτεροι, θα ενισχύσουμε τη δημοσιογραφική ομάδα. Όλο αυτό δεν το έχει πετύχει ένας, το παιχνίδι είναι πάντα ομαδικό και ουχί ατομικό».

Οι «Αποκαλύψεις» επιστρέφουν με τη 2η σεζόν τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και όπως όλα δείχνουν η νέα τηλεοπτική σεζόν δεν πρόκειται να ξεκινήσει νωρίς όπως άλλες φορές, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου, ή τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.