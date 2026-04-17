Πέτρος Πολυχρονίδης: «Είμαι εντελώς αντι-τηλεοπτικός, δεν μαθαίνω κουτσομπολιά, κόντρες, τηλεθεάσεις»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ήταν καλεσμένος στο «Happy day» και μίλησε για την τοξικότητα της τηλεόρασης και πόσο τον αφήνει αδιάφορο, ενώ αποκάλυψε πως δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της σύγκρισης με τον Νίκο Μουτσινά, μια διαδικασία που ήθελαν να τον βάλουν οι δημοσιογράφοι επειδή και οι δυο τους παρουσιάζουν τηλεπαιχνίδια στο STAR.

«Δεν με αφορά καθόλου η τοξικότητα της τηλεόρασης! Είμαι τελείως αντι-τηλεοπτικός άνθρωπος. Δεν διαβάζω τίποτα, δεν ξέρω τι τηλεθέαση έκανε η εκπομπή μου χθες, τη μαθαίνω αργότερα μέσα στην ημέρα. Δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία μου στη δουλειά είναι να πάω και να την κάνω τόσο ωραία, που κάποιος να κάτσει να τη δει. Αυτή είναι η φάση. Τα παρασκήνια τα μαθαίνω πάλι από τρίτους ή τέταρτους, δεν είναι κάτι το οποίο βλέπω εγώ εκείνη τη στιγμή. Και άμα ξέρεις και είσαι εντάξει καθαρός με τη συνείδησή σου, είναι εντάξει».

Η συνάντηση με τον Μουτσινά

«Με ρώτησαν δημοσιογράφοι: ήρθε ο Νίκος Μουτσινάς και κάνει την Κυριακή εκπομπή και τα λοιπά. Και λέω, ναι, χθες ήμασταν μαζί με τον Μουτσινά, είχα πάει στην παράσταση και τα λέγαμε. Και μου λένε, τι λέγατε; Λέγαμε για τη Μοζαμβίκη που είχε πάει, φοβερό ταξίδι, θέλω να το κάνω κι εγώ και μου έδωσε συμβουλές. Αυτό πέρασα εγώ με τον Νίκο Μουτσινά. Αυτή ήταν η συζήτησή μας για το «Lingo». Μιλήσαμε περίπου 10 δευτερόλεπτα για τις εκπομπές μας και μιλήσαμε μία ώρα για το ταξίδι που θα κάνουμε».

«Βλέπω παιχνίδια του εξωτερικού για να ζηλέψω»

«Βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπω όμως με συνέπεια, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποια εκπομπή που θα κάτσω να δω γιατί δεν έχω σταθερό πρόγραμμα με όλες τις εργασίες που κάνω μέσα στην ημέρα πέρα από τα τηλεοπτικά γυρίσματα, τα ραδιόφωνα και όλα τα σχετικά, δεν έχω το χρόνο. Έχω δει όμως σχεδόν τα πάντα. Κυρίως μου αρέσει να βλέπω ξένη τηλεόραση. Βλέπω και στο αντικείμενο μου τα τηλεπαιχνίδια, όχι με συνέπεια κάθε μέρα για να έχω μια εικόνα για τα concept και πώς παρουσιάζονται στο εξωτερικό και να ζηλεύω».