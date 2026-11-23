Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό τραυματισμού μαθητών μέσα σε σχολείο, σημειώθηκε στην Πετρούπολη, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών υποδομών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Παρασκευή (20/11) στο 1ο Γενικό Λύκειο της περιοχής, όταν το πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε δύο μαθητές, ηλικίας 16 ετών, τραυματίζοντάς τους. Οι δύο ανήλικοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τι λέει ο πατέρας παιδιού

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό περιέγραψε ο πατέρας του ενός εκ των δύο τραυματισμένων μαθητών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού έπεσε πάνω στον γιο του και έναν συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

«Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο, έχοντας εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη, ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο», δήλωσε, περιγράφοντας τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία συνόδευσε τους δύο μαθητές στο ΚΑΤ, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

«Οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα»

Ο πατέρας του μαθητή αναφέρθηκε και στη γενικότερη κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σχετικά καλή εικόνα του κτιρίου, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη συντήρηση των υποδομών.

«Κτιριακά, σε γενική εικόνα, είμαστε καλά, αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.