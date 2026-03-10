Πετρουλάκη: «Τα παιδιά τα γεννάς και δεν είναι κτήμα σου - Μέλημά μου ήταν να ανοίξουν τα φτερά τους»

Η Ελένη Πετρουλάκη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τον δύσκολο ρόλο της μητρότητας και την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Ίλια Ίβιτς εξηγώντας:

«Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία και δύσκολη εμπειρία θα έλεγα η μητρότητα, αλλά ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις τέσσερα κορίτσια με τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες, με διαφορετικά «θέλω», με απαιτήσεις. Είναι και ο εσωτερικός ανταγωνισμός. Πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας ένα βήμα πίσω. Να αφήσουμε χώρο στα παιδιά μας. Να καταλάβουμε τα «θέλω» τους, να τα γνωρίσουμε ως προσωπικότητες και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ήταν εύκολα. Και τίποτα δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν μας έμαθε πώς να είμαστε σωστοί γονείς. Το μαθαίνουμε στην πράξη. Οπότε και τα λάθη μας τα κάνουμε και θα βιώσουμε καταστάσεις περίεργες και συναισθηματικά φορτισμένες. Αλλά το θέμα είναι ότι η αγάπη τελικά τα νικάει όλα για μένα. Αν άλλαζα κάτι, θα είχα περισσότερη υπομονή. Γιατί μία κατάσταση δεν είναι σταθερή. Δηλαδή τα νεύρα των παιδιών, από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζουν, αλλάζει η συμπεριφορά τους. Οπότε εκεί δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, ειδικά με τα πρώτα παιδιά. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα και αποκτάμε άλλη σχέση μεταξύ μας. Με συζήτηση και όχι με νεύρα και θυμό».

«Η μία έχει πάρει υποτροφία από τον στίβο και είναι στη Νέα Υόρκη, η άλλη από το ποδόσφαιρο στο Λος Άντζελες και η τρίτη κάνει κι αυτή στίβο και είναι στην Κύπρο. Δεν είναι εύκολο να πάρεις υποτροφία. Δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός, δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, θέλει και τα ακαδημαϊκά. Είναι κάποια βαθμολογία που πρέπει να πάρεις από την πρώτη Λυκείου μέχρι την τρίτη Λυκείου και το απολυτήριο και κάποιες εξετάσεις που δίνεις. Είναι συνδυασμός αθλητισμού και ακαδημαϊκά, για να πάρεις την υποτροφία» συμπλήρωσε.

Είναι το Α και το Ω να είναι καλά οι κόρες μου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ελένη Πετρουλάκη ξεκαθάρισε: «Τα παιδιά τα γεννάς και δεν είναι κτήμα σου. Τους δίνεις χώρο για να ανοίξουν τα φτερά τους. Εμένα αυτό ήταν το μέλημά μου, να ανοίξουν τα φτερά τους, να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Τώρα, εγώ έβαλα πίσω τα δικά μου συναισθήματα για να είναι αυτές καλά. Από τη στιγμή που είναι αυτές καλά, για μένα αυτό είναι το Α και το Ω».

Η συμβουλή που έχει να δώσει στους νέους γονείς; «Περνάς πιο εύκολα την εφηβεία τους με τον αθλητισμό. Έχουν έναν στόχο. Αυτό είναι το σημαντικό. Απευθύνομαι σε όλους τους γονείς... να βρουν ένα άθλημα για τα παιδιά τους, να τα ωθήσουν στον αθλητισμό. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν πρωταθλητές. Σε καμία περίπτωση. Αλλά μπαίνουν οι σωστές βάσεις στο να προσέχω και να φροντίζω τον εαυτό μου, το σώμα μου, την υγεία μου.

Γιατί η κίνηση, ο αθλητισμός, η γυμναστική, είναι ζωή. Δεν το λέω πραγματικά επειδή είναι το δικό μου επάγγελμα αυτό. Κάνει καλό στον κόσμο, στους ανθρώπους. Εγώ χρόνια τώρα έλεγα ότι η άσκηση πρέπει να συνταγογραφείται. Ήρθαμε λοιπόν στην εποχή, που η κάθε κίνηση και άσκηση είναι βασισμένη στην καθημερινότητά μας. Άρα, για να μεγαλώσω -δεν λέω να γεράσω- να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις δυσκολίες της καθημερινότητας, πρέπει το σώμα να ασκείται» εξήγησε.