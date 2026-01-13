Πετρούπολη: 31χρονος πήγε να ασελγήσει σε 14χρονη στη μέση του δρόμου - Σωτήρια παρέμβαση οδηγού

Χειροπέδες σε έναν 31χρονο Αιγύπτιο πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού ενός ανήλικου κοριτσιού και για ληστεία.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) στην Πετρούπολη, με τον 31χρονο να βρίσκεται σε στάση λεωφορείου μαζί με τη 14χρονη μαθήτρια.

Ξαφνικά, όρμησε πάνω της, την θώπευσε και την πέταξε κάτω με σκοπό να προβεί σε γενετήσιες πράξεις, με το ανήλικο κορίτσι να γλιτώνει τα χειρότερα όταν ένας διερχόμενος οδηγός είδε τι συμβαίνει και παρενέβη.

Ο 31χρονος Αιγύπτιος, ακούγοντας τις φωνές του ατόμου, έσπευσε να το βάλει στα πόδια, με το «100» να ενημερώνεται και στην περιοχή να αναπτύσσονται αστυνομικές δυνάμεις.

Τελικά, δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο τοπικό ΤΔΕΕ για τον σχηματισμό δικογραφίας.