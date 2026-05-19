Πετρούπολη: Μόνα τους στον δρόμο βρέθηκαν δύο παιδιά 2 και 4 ετών - Συνελήφθη ο πατέρας

Στη σύλληψη ενός 34χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου, στην περιοχή της Πετρούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη διασταύρωση των οδών Δωδεκανήσου και Κολοκοτρώνη, πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να βρίσκονται μόνα τους στον δρόμο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας των παιδιών φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τα ανήλικα, ωστόσο η κατάστασή του προκάλεσε έντονη ανησυχία στους περίοικους, καθώς εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου. Τα ανήλικα παιδιά παρέλαβε στη συνέχεια η 28χρονη μητέρα τους.