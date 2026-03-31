Πεζεσκιάν: Το Ιράν έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο με προϋποθέσεις και εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

Η Τεχεράνη αναμένει την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων, «ιδίως των ουσιαστικών εγγυήσεων που θα αποτρέπουν την επανάληψη επιθετικών ενεργειών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε «ανταλλαγή μηνυμάτων». «Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι διαπραγματεύσεις αλλά ανταλλαγή μηνυμάτων απευθείας ή μέσω των φίλων μας στην περιοχή», δήλωσε ο Αραγκσί. «Λαμβάνω μηνύματα από τον [Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ] Γουίτκοφ απευθείας όπως και πριν, και αυτό δεν σημαίνει ότι διαπραγματευόμαστε».

عاجل | وزير خارجية #إيران للجزيرة: ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) March 31, 2026

Όσον αφορά τη δήλωση Πεζεσκιάν, αυτή έρχεται μετά τον ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της χώρας μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως είναι πρόθυμος να λήξουν οι εχθροπραξίες σε διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, δίνοντας προτεραιότητα στην αποδυνάμωση του ναυτικού και των πυραυλικών αποθεμάτων του Ιράν, έναντι της πιο περίπλοκης αποστολής για την εκ νέου πλήρωση του ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» στο Ιράν με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά δώσει στο Ιράν προθεσμία 48 ωρών για συμμόρφωση και την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες πριν λήξει το χρονικό περιθώριο, ανακοίνωσε πενθήμερη παράταση, επικαλούμενος «εποικοδομητικές συζητήσεις». Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνείται ότι βρίσκεται σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ είχαν αποστείλει στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη διπλωματική διαδικασία.

Το σχέδιο φέρεται να αφορά το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και τις θαλάσσιες οδούς στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει, περιορίζοντας τη διέλευση των περισσότερων δυτικών πλοίων, γεγονός που έκοψε σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από την παγκόσμια αγορά, οδηγώντας τις τιμές στα ύψη.