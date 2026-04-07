Πεζή παρασύρθηκε από μηχανή στην Κηφισίας - Kυκλοφοριακά προβλήματα

Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας, λόγω παράσυρσης πεζής από δίκυκλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στο ύψος της οδού Αχαΐας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Στο σημείο Τροχαία και ασθενοφόρο

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχαίας και ασθενοφόρο, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στην πεζή και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ έχει τραυματιστεί και ο οδηγός του δικύκλου.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.