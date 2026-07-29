Πεζοπόρος περπάτησε 17 χιλιόμετρα με το μπαστούνι καρφωμένο πάνω του για να ζητήσει βοήθεια

Ένας άνδρας από τη Μοντάνα περπάτησε πάνω από 16 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει σε ασφαλές μέρος με ένα μπαστούνι πεζοπορίας καρφωμένο στον κορμό του, αφού έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο ψηλότερο βουνό της πολιτείας.



Ο Ντέιβιντ Σιφάλντι γλίστρησε πάνω σε βράχια κοντά στην κορυφή του Γκράνιτ Πικ, ύψους 3.902 μέτρων, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, στις 20 Ιουλίου, μαζί με δύο φίλους του. Έπεσε πάνω σε ένα από τα δύο μπαστούνια του και όπως περιέγραψε αργότερα στο KVTQ, θυγατρικό κανάλι του CBS News: «Όταν γύρισα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά»...



Το μπαστούνι τον είχε διαπεράσει στο πλαϊνό μέρος του σώματος, κάτω από τον αριστερό του βραχίονα, βγαίνοντας από την πλάτη του. «Αισθανόμουν το μπαστούνι πεζοπορίας κάτω από το δέρμα μου», είπε ο ίδιος. «Ήξερα ότι δεν ήταν βαθιά η πληγή και ήξερα ότι μπορούσα να αναπνέω καλά», πρόσθεσε.

«Λίγες ίντσες πιο πέρα και η ιστορία θα ήταν διαφορετική»

Ως νοσηλευτής στην εντατική με ειδίκευση στη φροντίδα τραυμάτων, ο Σιφάλντι τόνισε ότι η ιατρική του κατάρτιση τον βοήθησε και ότι αυτός και οι φίλοι του αποφάσισαν να περπατήσουν για 6,5 ώρες κατά μήκος της διαδρομής που είχαν ανέβει, αφού ειδοποίησαν τις Αρχές, χρησιμοποιώντας έναν δορυφορικό πομπό.

«Μόλις κατάφερα να αξιολογήσω μόνος μου την κατάστασή μου και να διαπιστώσω ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή μου, ήμουν αρκετά πεπεισμένος ότι θα κατέβαινα από το βουνό με τις δικές μου δυνάμεις», επισήμανε.

Μεταφέρθηκε σε μια τοπική κλινική αφού έφτασε στην αφετηρία του μονοπατιού – και στη συνέχεια οι φίλοι του τον οδήγησαν σε ένα νοσοκομείο στο Μπίλινγκς, δύο ώρες μακριά, όπου οι χειρουργοί αφαίρεσαν προσεκτικά το κοντάρι. «Νιώθω πολύ τυχερός», είπε. «Λίγες ίντσες πιο πέρα και η ιστορία θα ήταν διαφορετική».

Ο Σιφάλντι και οι φίλοι του είχαν ξεκινήσει στις 3.30 π.μ. για να αναρριχηθούν στο βουνό, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρό του. Βρίσκονταν περίπου 1.000 πόδια από την κορυφή όταν συνέβη το ατύχημα.



Ένας από τους δύο φίλους περπατούσε πίσω από τον Σιφάλντι για να βεβαιωθεί ότι βάδιζε σταθερά στο ανώμαλο έδαφος κατά την κατάβαση, ενώ ο άλλος περπατούσε μπροστά για να προειδοποιήσει τους πεζοπόρους που έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

«Υπήρχαν οικογένειες και… μας έβαλε να προχωρήσουμε μπροστά και να προειδοποιήσουμε τον κόσμο, ώστε τα μικρά παιδιά να μην χρειαστεί να δουν ένα τόσο σοβαρό τραύμα», είπε ο φίλος του στο KVTQ. «Τόσο ανιδιοτελής», πρόσθεσε και σημείωσε: «Αξιολόγησε ήρεμα την κατάστασή του: καμία αιμορραγία, πλήρης αίσθηση, καμία ζάλη, κανένα ζωτικό όργανο δεν είχε πληγεί και το μπαστούνι παρέμενε σταθερό στη θέση του. Δεν παραπονέθηκε ούτε μία φορά, διατηρώντας αξιοθαύμαστα υψηλό ηθικό».



Όταν αναρρώσει πλήρως, είπε ο Σιφάλντι, οι φίλοι σχεδιάζουν να επιχειρήσουν ξανά να φτάσουν στην κορυφή.