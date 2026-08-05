«Με τη γίδα στην πλάτη»: Νέα επίθεση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Μετά την τοποθέτηση της γραμματέως Θεσμών και Διαφάνειας του κόμματος, Κωνσταντίνας Γεωργάκη, ο υπουργός Υγείας επανήλθε με μια αιχμηρή ανάρτηση, λέγοντας πως στη Χαριλάου Τρικούπη πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη». Μάλιστα, ανάρτησε και το κείμενο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας «στην κρίση» των αναγνωστών να σχολιάσουν.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: