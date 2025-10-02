Πιατάς για Λάνθιμο: «Έκανε το πιο σημαντικό πράγμα θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον τόπο, έφυγε»

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν, έκανε πανελλήνια πρεμιέρα στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρες και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Ο Δημήτρης Πιατάς που ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno» μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σκηνοθέτη που αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του και να κυνηγήσει μια διεθνή καριέρα αφήνοντας πίσω του την Ελλάδα της μιζέριας και της εσωστρέφειας που όλοι ζούμε καθημερινά.

«Έχουμε μία προσωπική, εθνική υπερηφάνεια για τον Λάνθιμο, γιατί έκανε το πιο σημαντικό πράγμα θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Έφυγε από τον τόπο! Δεν λείπουν οι καλές κινηματογραφικές δουλειές στην Ελλάδα. Γίνονται και μεγάλες παραγωγές, που έδειξαν εμπορικότητα και πήγαν προς τα έξω».

Το μήνυμα - έκπληξη της Στόουν

Ο Γιώργος Λάνθιμος παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης ανέβηκε στη σκηνή και είπε στο κοινό: «Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά εκτός από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο, χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει».

Αμέσως μετά πάτησε το play στο κινητό του και οι θεατές άκουσαν τη μούσα του, Έμα Στόουν να λέει σε σπαστά ελληνικά: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας απόψε στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο... διακτινισμός! Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ».