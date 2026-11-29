Μερικές από τις πιο απίθανες ιστορίες στην ιστορία του αθλητισμού δεν έχουν πρωταγωνιστές διάσημους ποδοσφαιριστές, προπονητές ή παράγοντες. Μία από αυτές εκτυλίχθηκε λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 στην Αγγλία, όταν το πιο πολύτιμο τρόπαιο του ποδοσφαίρου εξαφανίστηκε κάτω από τη μύτη των υπευθύνων ασφαλείας. Η υπόθεση προκάλεσε πανικό στη χώρα, απασχόλησε καθημερινά τα πρωτοσέλιδα και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο παράξενα αστυνομικά μυστήρια της εποχής. Τελικά, όμως, εκείνος που έδωσε τη λύση δεν ήταν κάποιος έμπειρος ντετέκτιβ, αλλά ένας σκύλος ονόματι Pickles.

Did you know the men's football World Cup went missing in 1966 and it was found by a dog… called Pickles? 🐶⚽️



🎧 https://t.co/DJHItb72br pic.twitter.com/HH9RbHu3wQ — BBC World Service (@bbcworldservice) June 15, 2026

Η κλοπή που προκάλεσε εθνικό συναγερμό

Τον Μάρτιο του 1966, το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, το οποίο προοριζόταν για τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρισκόταν σε δημόσια έκθεση στο Methodist Central Hall του Γουέστμινστερ, στο Λονδίνο. Η διοργάνωση φιλοξενούσε μια έκθεση γραμματοσήμων και το πολύτιμο κύπελλο είχε τοποθετηθεί μέσα σε γυάλινη προθήκη, υπό την επιτήρηση φυλάκων.

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, το τρόπαιο εξαφανίστηκε μέσα σε κοινή θέα. Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια παραβίασης, ενώ κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν είχε αντιληφθεί κάτι ύποπτο. Η Αστυνομία ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ο βρετανικός Τύπος παρακολουθούσε την υπόθεση λεπτό προς λεπτό.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο όταν έφτασε στα γραφεία της ομοσπονδίας ένα σημείωμα από κάποιον που υπέγραφε ως «Mr. Jackson». Ο άγνωστος απαιτούσε 15.000 λίρες για την επιστροφή του τροπαίου. Οργανώθηκε επιχείρηση για την παράδοση των χρημάτων, με αστυνομικούς να βρίσκονται μεταμφιεσμένοι ανάμεσα στους περαστικούς. Ωστόσο, το σχέδιο απέτυχε, ο άνδρας που ισχυριζόταν ότι γνώριζε πού βρισκόταν το κύπελλο διέφυγε και το μυστήριο παρέμενε άλυτο.

Με το Μουντιάλ να πλησιάζει, η πιθανότητα η διοργανώτρια χώρα να μην έχει καν το αυθεντικό τρόπαιο προκαλούσε ολοένα μεγαλύτερη αμηχανία. Η Αγγλία είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έμοιαζε περισσότερο με αστυνομικό μυθιστόρημα παρά με πραγματικό γεγονός.

To κολάρο και το μετάλλιο του Pickles/ James Steakley-Wikimedia Commons

Η βόλτα που έγραψε ιστορία

Επτά ημέρες μετά την κλοπή, στις 27 Μαρτίου 1966, η υπόθεση πήρε μια απρόσμενη τροπή. Ο τετράχρονος Pickles, ένας ασπρόμαυρος σκύλος τύπου κόλεϊ, έκανε τη συνηθισμένη του βόλτα με τον ιδιοκτήτη του, Ντέιβιντ Κόρμπετ, στην περιοχή Άπερ Νόργουντ του νότιου Λονδίνου.

Κάποια στιγμή, το ζώο άρχισε να μυρίζει επίμονα κοντά σε έναν φράχτη κήπου. Ο Κόρμπετ αρχικά πίστεψε ότι ο σκύλος είχε εντοπίσει κάποιο ξεχασμένο φαγητό ή σκουπίδια. Όταν, όμως, πλησίασε, παρατήρησε ένα πακέτο τυλιγμένο σε εφημερίδα, πεταμένο δίπλα στον μπροστινό τροχό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.

This is Pickles the Dog Who Sniffed Out and Helped Recover the Stolen 1966 FIFA World Cup Trophy in England pic.twitter.com/9m3AQ0lkPe — Paper Parrot (@paperparrot_) June 23, 2026

Η ανακάλυψη έκανε αμέσως τον Pickles διάσημο. Ο ιδιοκτήτης του, μάλιστα, βρέθηκε προσωρινά στο επίκεντρο των υποψιών των Αρχών, προτού ξεκαθαρίσει η εμπλοκή του στην υπόθεση. Στη συνέχεια, ο σκύλος έγινε αγαπημένος ήρωας των Βρετανών: φωτογραφήθηκε από δημοσιογράφους, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές, συμμετείχε στην ταινία «The Spy with a Cold Nose» και ανακηρύχθηκε «Σκύλος της Χρονιάς». Η εταιρεία Spillers τού προσέφερε, μάλιστα, δωρεάν τροφή για έναν ολόκληρο χρόνο, ενώ τιμήθηκε και με αργυρό μετάλλιο από την National Canine Defence League.

Ο Κόρμπετ έλαβε σχεδόν 5.000 λίρες ως ανταμοιβή, ποσό που τον βοήθησε να αγοράσει ένα σπίτι στο Λίνγκφιλντ του Σάρεϊ. Ο Pickles, από την πλευρά του, προσκλήθηκε στο επίσημο εορταστικό δείπνο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αγγλία το καλοκαίρι του 1966.

Ένα τρόπαιο με ακόμη πιο σκοτεινή συνέχεια

Η ιστορία του Pickles είχε, δυστυχώς, σύντομο τέλος. Το 1967, μόλις έναν χρόνο μετά τη διασημότητά του, σκοτώθηκε σε ατύχημα κοντά στο νέο του σπίτι, όταν το λουρί του μπλέχτηκε σε κλαδί δέντρου ενώ κυνηγούσε μια γάτα. Θάφτηκε στον κήπο του ιδιοκτήτη του, ενώ το περιλαίμιό του εκτίθεται σήμερα στο National Football Museum του Μάντσεστερ. Μια αναμνηστική πλακέτα τοποθετήθηκε επίσης κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπίσει το τρόπαιο, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Το ίδιο το Ζιλ Ριμέ είχε μια εξίσου περιπετειώδη μοίρα. Το 1970, μετά την τρίτη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Βραζιλία, το τρόπαιο απονεμήθηκε μόνιμα στη χώρα. Τον Δεκέμβριο του 1983, όμως, κλάπηκε ξανά, αυτή τη φορά από τα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, και δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Η ιστορία του Pickles παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο ασυνήθιστες στιγμές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένας σκύλος που βγήκε για μια απλή βόλτα, χωρίς φυσικά να γνωρίζει τι είχε μπροστά του, έγινε ο απρόσμενος πρωταγωνιστής μιας υπόθεσης που είχε καθηλώσει ολόκληρη τη Βρετανία. Και απέδειξε ότι, καμιά φορά, οι μεγαλύτεροι ήρωες εμφανίζονται στα πιο απίθανα σημεία.