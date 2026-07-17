«Πηδάνε και οι τελευταίοι από το τρένο» του ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ζαμπάρας

Τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ αδειάζουν, με την ΚΟ να αριθμεί πλέον μόλις 12 βουλευτές.