«Πηδάνε και οι τελευταίοι από το τρένο» του ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ζαμπάρας
Τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ αδειάζουν, με την ΚΟ να αριθμεί πλέον μόλις 12 βουλευτές.
Πρωτοφανή εικόνα διάλυσης παρουσιάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ανακοίνωσαν πως ανεξαρτητοποιούνται οι Μίλτος Ζαμπάρας, Όλγα Γεροβασίλη και Διονύσης Καλαματιανός.
Τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ αδειάζουν, με την ΚΟ να αριθμεί πλέον μόλις 12 βουλευτές.
Ο λόγος για τους: Έλενα Ακρίτα, Παύλο Πολάκη, Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά, Νίνα Κασιμάτη, Γιώργο Παπαηλιού, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη, Σωκράτη Φάμελλο και Βασίλη Κόκκαλη. Όσο για τον Συμεών Κεδικογλου, όταν παραιτηθεί και επισήμως, αναμένεται να καταλάβει την έδρα του η Θεοδώρα Ακριώτου. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών έφθασε τους 52.
Όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν πως θα υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις τις αμέσως επόμενες ώρες.
Τις προηγούμενες ημέρες είχαν οδηγηθεί στην έξοδο οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν την έδρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, καθώς και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Κώστας Μπάρκας, Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέττα που ανεξαρτητοποιήθηκαν.