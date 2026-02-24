Πιεχόβιακ: Μετά τις «Σέρρες», με σταματούσαν άνθρωποι με βουρκωμένα μάτια και μου έλεγαν «ευχαριστώ»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ και μίλησε για τα όνειρά του και την καταγωγή του. «Ο πατέρας μου είναι 100% Πολωνός, η μητέρα μου μισή Ελληνίδα και μισή Ουκρανοπολωνή» είπε αρχικά.

«Στη συνέχεια ο ηθοποιός εξήγησε: «Ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Υπήρχε πάντα το ότι ήθελα να διαβάσω για να μπορέσω να φύγω απ’ τη Λάρισα, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Πάντα υπήρχε αυτό, ότι θέλω να διαβάσω, γιατί ήταν αυτό που θα με βοηθούσε να φύγω από αυτή την πόλη και να υπάρχει μια εξέλιξη. Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω τη δική μου θεατρική ομάδα και να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Με γοητεύει το αβέβαιο. Νιώθω πως, όταν κάτι είναι πολύ σίγουρο, γίνεται τόσο στάσιμο ώστε να νεκρώνει, άρα έχει τελειώσει».

«Δεν με ανησύχησε ο ρόλος του γκέι. Μετά τις «Σέρρες», με σταματούσαν στον δρόμο άνθρωποι με βουρκωμένα μάτια και μου έλεγαν ευχαριστώ» συμπλήρωσε.

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχθηκε: «Φοβάμαι τον θάνατο και τη μοναξιά. Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός για μένα, όταν ερωτεύομαι τα πάντα γύρω μου είναι πιο ωραία».