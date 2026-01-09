Πιερία: Κτηνοτρόφος κρεμάστηκε στο σπίτι του- Του είχαν θανατώσει 1.000 πρόβατα, λένε συνάδελφοί του

Μια τραγωδία αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Βροντούς Πιερίας, όπου ένας κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκο Τσερτικίδη, ο κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε επειδή του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Πάντως, οι Αρχές λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι περισσότερο για την αιτία που οδήγησε τον άνδρα στην αυτοχειρία, ούτε και αν ευσταθεί το σενάριο για τα πρόβατα.

Κατά πληροφορίες, ο αυτόχειρας δεν ήταν παντρεμένος και δεν είχε παιδιά.