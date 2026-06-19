Πιερία: Συνελήφθησαν 3 άτομα για εκβίαση και εμπρησμούς σε βάρος επιχειρηματία

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα στην Κατερίνη, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με φόντο υποθέσεις εκβίασης και εμπρησμών οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα φέρεται να είχε ενεργό δράση από το καλοκαίρι του 2025, ενώ η έρευνα αποκάλυψε τέσσερις περιπτώσεις εμπρησμών σε οχήματα, καθώς και περιστατικό άσκησης βίας σε βάρος συγγενικού προσώπου του θύματος.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν στις 17 Ιουνίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τρεις (ημεδαποί) άνδρες, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης και του εμπρησμού. Οι δύο από τους συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από το καλοκαίρι του 2025, στην οποία εντάχθηκε ο τρίτος συλληφθείς και δύο ακόμα άτομα, που είχαν εκτελεστικό ρόλο, με σκοπό την εκβίαση ενός άνδρα (επιχειρηματία 52 ετών, κατά πληροφορίες).



Όπως προέκυψε από την έρευνα, εμπλέκονται σε τέσσερις περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων, εκ των οποίων οι δύο απόπειρες, σε οχήματα ιδιοκτησίας του παθόντα, της εταιρείας του και του γιου του, που έγιναν από το καλοκαίρι του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 σε περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Επιπλέον τον περασμένο Οκτώβριο ο συλληφθείς, που είχε εκτελεστικό ρόλο στην οργάνωση, με τη χρήση σωματικής βίας προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του ημεδαπού άνδρα.



Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 8.050 ευρώ,

40 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί,

3 κινητά τηλέφωνα και

1 συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας που είχε υποστεί επέμβαση, προκειμένου να παρουσιάζει αλλοιωμένες ενδείξεις μετρήσεων.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα που είχε εκτελεστικό ρόλο, με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε να ηλεκτροδοτούνταν παράνομα. Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η οικογένεια ενός εκ των συλληφθέντων διατηρεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με εκείνη του παθόντα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό υπόβαθρο της φερόμενης εγκληματικής δράσης.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των δύο μελών της οργάνωσης, που είχαν εκτελεστικό ρόλο. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον ανακριτή.