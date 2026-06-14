Πιερό: Έχει αποφασίσει ήδη το επόμενο του βήμα... από ποδοσφιαριστής σε πράκτορας του FBI

Ο Φραντζί Πιερό βρίσκεται στο Μουντιάλ 2026 με την Αϊτή, εκεί που στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 1-0 από την Σκωτία.

Ο επιθετικός της ΑΕΚαγωνίστηκε με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας και μάλιστα είχε μεγάλη ευκαρία στα τελευταία λεπτά να ισοφαρίσει.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στη γαλλική L'Equipe και οι δηλώσεις του έγιναν viral μετά την αποκάλυψη για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο 31χρονος ανέφερε πως μετά την αποχώρηση από την ενεργό δράση θέλει να γίνει πράκτορας του FBI, αφού είναι ένα επάγγελμα που τον αντιπροσωπεύει πλήρως: «Πάντα ήθελα να προστατεύω τους ανθρώπους, να είμαι κάποιος που είναι γνωστός για την προσπάθειά του να κάνει το καλό».

Uma das histórias mais curiosas desta Copa do Mundo envolve o atacante haitiano Frantzdy Pierrot! 🇭🇹



Hoje defendendo a seleção do Haiti no Mundial, o jogador revelou que já pensa no futuro quando pendurar as chuteiras.



E o plano é surpreendente: trabalhar no FBI!



🗣️ "Ser… pic.twitter.com/fNjUVgPXED — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 13, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πιερό:

«Όταν μιλάω γι' αυτό με ανθρώπους γύρω μου, με ρωτούν αν είναι αλήθεια, δεν το πιστεύουν. Αλλά όταν τους εξηγώ τους λόγους, καταλαβαίνουν. Όντας πράκτορας του FBI, ναι, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω μετά την καριέρα μου. Πάντα ήθελα να προστατεύω τους ανθρώπους, να είμαι κάποιος που είναι γνωστός για την προσπάθειά του να κάνει το καλό.

Για μένα, η ζωή είναι απλώς αυτό: να προσπαθείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, να φέρεσαι σε όλους το ίδιο. Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου που θέλω να είμαι.

Η μελέτη αυτού του αντικειμένου ανοίγει πολλές πόρτες. Μπορείς να γίνεις ένας "συνηθισμένος αστυνομικός", κάτι που δεν είναι το επάγγελμά μου, ή να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου, να ενταχθείς σε μια ακαδημία για να γίνεις πράκτορας του FBI. Ή ακόμα, αν ήθελα να γίνω δικηγόρος, θα μπορούσα να συνεχίσω τις σπουδές μου αργότερα.

Ήθελα να ανοίξω πόρτες στον εαυτό μου, ώστε, τελικά, να μπορέσω να αφιερώσω χρόνο για να καταλάβω τι θέλω να κάνω. Γι' αυτό ήταν μια καλή επιλογή για μένα. Αλλά είναι αλήθεια ότι το FBI είναι ένα από τα πράγματα που κουβαλάω πάντα μέσα μου.

Θέλω να είμαι ένας από εκείνους που βοηθούν στην επίλυση μεγαλύτερων, βαθύτερων προβλημάτων, να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Το FBI αντιπροσώπευε ένα μονοπάτι για μένα μέσω του οποίου θα μπορούσα να το πετύχω αυτό. Και αν, στο τέλος της καριέρας μου, θέλω ακόμα να το κάνω αυτό, θα κάνω ό,τι χρειαστεί».