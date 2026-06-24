Πιερρακάκης: «100.000 πολίτες θα δουν μείωση στη δόση τους, ακόμα και κατά 300 ευρώ τον μήνα»

«Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη». Με αυτά τα λόγια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπεραμύνθηκε της τροπολογίας για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μετά την ψήφιση της οποίας, όπως είπε, περισσότεροι από 100.000 πολίτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το οικονομικό πολυνομοσχέδιο και η σχετική τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε πως η κυβέρνηση δίνει ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα - «βραδυφλεγή βόμβα» που κληροδότησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, όπως το χαρακτήρισε - στη βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου, δίχως να οδηγεί σε νέα δικαστήρια και ταλαιπωρία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας πως «αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών» ζητούσαν λιγότερα από όσα φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ορισμένοι βρήκαν ευκαιρία ώστε να «εκμεταλλευτούν πολιτικά» την αγωνία των δανειοληπτών.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει την αναδρομικότητα, ωστόσο με τη σημερινή ρύθμιση, όσοι ήταν συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης.

«Το νέο πλαίσιο στηρίζει όσους πιέζονται»

Αναφερόμενος τέλος στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται απόψε και περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, για την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας, λέγοντας πως η πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών στηρίζει όσους πιέζονται, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις και καλύτερα εισοδήματα στο μέλλον, ενώ προστατεύει και από την παραβατικότητα.

«Ξαφνικά είδατε το φως το αληθινό; Επτά χρόνια τι κάνατε;» διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, υποστηρίζοντας πως το κόμμα του επί χρόνια ζητούσε να ρυθμιστεί το πεδίο και η κυβέρνηση του καταλόγιζε «λαϊκισμό».