Πιερρακάκης: Αισθητές αυξήσεις σε μισθούς για 1 εκατ. πολίτες – Παράθυρο για νέες φοροελαφρύνσεις

Για «αισθητές διαφορές στους μισθούς που θα δουν από σήμερα περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες» έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τις πρώτες πληρωμές μισθωτών βάσει των νέων φορολογικών κλιμάκων.



Όπως τόνισε, πρόκειται για μια στοχευμένη πολιτική ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, με στόχο –όπως είπε– «να απλωθεί το χέρι βοήθειας σε όσο το δυνατόν περισσότερους». Παράλληλα, σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια συνολική οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης για τη στήριξη των εισοδημάτων και τη σταθεροποίηση της οικονομίας.



Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (30/01) στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα σήμερα συζητά με σαφήνεια ποιον και πόσο στηρίζει», την ώρα που –όπως είπε– άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν δρόμους που η χώρα μας έχει ήδη διανύσει στο παρελθόν. «Η ψήφος δεν εξαγοράζεται. Ο κόσμος τιμά και εμπιστεύεται αυτούς που κάνουν τη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται με έναν νόμο και ένα άρθρο – αυτές οι συνταγές πληρώθηκαν ακριβά στο παρελθόν».

Ανοιχτό παράθυρο για νέες φοροελαφρύνσεις

Ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης φόρων, τονίζοντας ότι «κάθε διαθέσιμο εκατοστό δημοσιονομικού χώρου αφορά τους πολίτες και κυρίως όσους δοκιμάζονται περισσότερο». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκτήσει το πλεονέκτημα της προβλεψιμότητας σε διεθνές επίπεδο.



Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια και τους ελέγχους για την πραγματική τους αποτύπωση, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και εκτεταμένες διασταυρώσεις. «Θα υπάρχουν 100% έλεγχοι. Έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε ακόμη και αν υπάρχει ρεύμα σε δηλωμένα “κλειστά” σπίτια», είπε, κάνοντας λόγο για αναβάθμιση του συστήματος καταγραφής ακίνητης περιουσίας μέσω του ΜΙΔΑ.



Αναφερόμενος, τέλος, στην άνοδο της διαμαρτυρίας και σε πολιτικούς σχηματισμούς όπως το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δήλωσε ότι «το μέλλον της χώρας δεν θα γραφτεί από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από κόμματα διακυβέρνησης». Όπως σημείωσε, «ο κόσμος ξέρει ποιος μπορεί να δώσει λύσεις και ποιος απλώς λειτουργεί εκτονωτικά», προειδοποιώντας ότι το κόστος επιστροφής στην αστάθεια θα ήταν «τερατώδες».

Έμμεσες αυξήσεις μισθών – Τα αναλυτικά παραδείγματα

Όπως έγραψε νωρίτερα ο flash.gr oι αυξήσεις είναι ήδη ορατές από αυτόν τον μήνα, με τους μεγαλύτερους «κερδισμένους» να είναι οι μισθωτοί με οικογένεια και παιδιά.

Χωρίς παιδιά:

Καθαρές αποδοχές 1.000 € → +12,52 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 1.500 € → +39,95 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 2.000 € → +70,35 € / μήνα

Με 2 παιδιά:

Καθαρές αποδοχές 1.000 € → +16,82 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 1.500 € → +71,54 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 2.000 € → +117,06 € / μήνα

Με 4 παιδιά:

Καθαρές αποδοχές 1.000 € → +13,80 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 1.500 € → +144,05 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 2.000 € → +209,03 € / μήνα

Τα παραδείγματα – Πόσα περισσότερα μπαίνουν «στο χέρι»

Ιδιωτική υπάλληλος 25 ετών με καθαρό μισθό 980 ευρώ

Με τον μηδενισμό του φόρου που της αναλογεί, από τον Ιανουάριο ο μισθός της αυξάνεται κατά 91 ευρώ και διαμορφώνεται στα 1.071 ευρώ καθαρά. Σε ετήσια βάση (14 μισθοί) το όφελος φτάνει τα 1.283 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1,3 μισθούς.

Εργαζόμενος 28 ετών στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ

Η φορολόγηση μειώνεται από 22% σε 9%, με αποτέλεσμα μηνιαία αύξηση 100 ευρώ. Οι καθαρές αποδοχές ανεβαίνουν στα 1.600 ευρώ, με ετήσιο όφελος 1.400 ευρώ – σχεδόν έναν επιπλέον μισθό.

Ζευγάρι μισθωτών με τρία παιδιά

Και οι δύο γονείς εντάσσονται στον χαμηλό συντελεστή 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ.

Ο ένας, με καθαρές αποδοχές 1.540 ευρώ, κερδίζει 121 ευρώ τον μήνα, ενώ ο δεύτερος, με μισθό 1.290 ευρώ, βλέπει αύξηση 93 ευρώ.

Συνολικά, το ζευγάρι έχει μηνιαίο όφελος 214 ευρώ, που μεταφράζεται σε περίπου 3.000 ευρώ ετησίως – πάνω από έναν μισθό.

Πολύτεκνος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ

Από τον Ιανουάριο θα δει αύξηση 293 ευρώ, με τον μισθό του να φτάνει τα 2.102 ευρώ, καθώς ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 4.100 ευρώ, δηλαδή περίπου δύο μισθούς.

Αν η σύζυγός του εργάζεται στο Δημόσιο με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει αύξηση 140 ευρώ μηνιαίως, με ετήσιο όφελος 1.680 ευρώ.

Το συνολικό ετήσιο κέρδος του ζευγαριού φτάνει τα 5.780 ευρώ.

Ιδιωτική υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε μηνιαία αύξηση 64 ευρώ, με τον μισθό να διαμορφώνεται στα 1.590 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το φορολογικό όφελος αγγίζει τα 900 ευρώ. Αν εργάζεται και ο σύζυγος, το συνολικό όφελος αυξάνεται περαιτέρω.

Μισθωτή χωρίς τέκνα με καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ

Η οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες φέρνει ετήσιο όφελος 200 ευρώ. Σε περίπτωση ζευγαριού με αντίστοιχες αποδοχές, το κέρδος διπλασιάζεται στα 400 ε.