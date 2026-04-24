Πιερρακάκης από Δελφούς: «Εφεδρείες 1,2 δισ. για την κρίση – Δεν θα χρεώσουμε την επόμενη γενιά»

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έστειλε μήνυμα σταθερότητας και ετοιμότητας από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Συζητώντας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Βάλντις Ντομπρόβσκις , ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τα δημοσιονομικά «όπλα» για να παρέμβει αν χρειαστεί, χωρίς όμως να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του χρέους.

«Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, αλλά με σύνεση»



«Η πρώτη ερώτηση κάθε φορά που ανακοινώνονται μέτρα είναι πότε θα έρθουν τα επόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Eurogroup, απαντώντας στα σενάρια για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα παραμείνει ισορροπημένη.

«Δεν θα περάσουμε το χρέος στην επόμενη γενιά», τόνισε, υπενθυμίζοντας τη θεαματική μείωση του χρέους από το 210% στο 136%. Πρόσθετα μέτρα θα ληφθούν μόνο αν η κρίση ενταθεί, πάντα εντός των κοινοτικών κανόνων και στοχευμένα προς τους πιο ευάλωτους.»

Το «μοντέλο Σινάτρα» και η ενεργειακή θωράκιση



Χρησιμοποιώντας μια αναφορά στον Φρανκ Σινάτρα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε: «Αν μπορείς να τα καταφέρεις στην Ελλάδα, μπορείς παντού. Αν τα καταφέραμε εμείς, μπορεί και η Ευρώπη».



Ο υπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, εξηγώντας ότι η Ευρώπη είναι πλέον πιο ανθεκτική από το 2022, έχοντας διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειάς της. Ωστόσο, έθεσε τρεις παραμέτρους που θα κρίνουν το μέλλον:

Τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή (Στενά του Ορμούζ).

Τον αντίκτυπο στις ενεργειακές υποδομές.

Το κόστος στα ασφάλιστρα κινδύνου.

Ντομπρόβσκις: Στασιμοπληθωριστικό σοκ, αλλά όχι έλλειψη καυσίμων



Από την πλευρά του, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις προέβλεψε τριγμούς στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ (πτώση 0,2% έως 0,6%) και άνοδο των τιμών κατά 1% λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας καυσίμων, αλλά κυρίως ζήτημα τιμών, ενώ απέκλεισε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, καθώς δεν προβλέπεται σενάριο σοβαρής ύφεσης.

Η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι διεθνείς σχέσεις



Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη για παγκόσμια διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τονίζοντας ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να τη ρυθμίσει μόνο του. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να επενδύσει στην ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, λειτουργώντας ως μια ενιαία οικονομία χωρίς εσωτερικά εμπόδια, ώστε να μπορεί να συνομιλεί επί ίσοις όροις με ΗΠΑ και Κίνα.