Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: «Κίνδυνος για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις»

Σήμα κινδύνου για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία εξέπεμψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, από την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο Φόρουμ Παγκόσμιας Οικονομίας του Semafor, σε συζήτηση με τον συνιδρυτή και αρχισυντάκτη Ben Smith, ο Έλληνας υπουργός περιέγραψε ένα σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας, με αιχμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η παρουσία του πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου κυριαρχεί η ανησυχία για τις νέες γεωπολιτικές αναταράξεις.

Κρίσιμος παράγοντας τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας και πρώτων υλών.

Όπως τόνισε, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις ασιατικές αγορές, με τις διεθνείς τιμές να παραμένουν υπό πίεση.

Αναφερόμενος στην Ευρωζώνη, υπογράμμισε ότι οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό. «Η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, η επιστροφή στην κανονικότητα στις ενεργειακές ροές δεν θα είναι άμεση.

Τα μέτρα στήριξης της Ευρώπης

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή απάντηση, ο Πιερρακάκης τόνισε ότι δίνεται έμφαση σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, με στόχο:

την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών

την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη αξιοποιεί την εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022, επιδιώκοντας συντονισμένες κινήσεις σε επίπεδο κρατών-μελών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών, με βασικούς άξονες:

την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς

την άρση εσωτερικών εμποδίων

τη διοχέτευση αποταμιεύσεων σε επενδύσεις

«Ασπίδα» η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις και η ψηφιοποίηση του κράτους έχουν ενισχύσει σημαντικά την αξιοπιστία της οικονομίας.

Όπως τόνισε, η εμπειρία της κρίσης απέδειξε το υψηλό κόστος των καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις, αλλά και τη σημασία μιας σταθερής μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι οι σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ διατηρούν στρατηγικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και η τεχνολογία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών ενέργειας μπορεί να εντείνει τις πολιτικές πιέσεις, καθιστώντας κρίσιμη την έγκαιρη υλοποίηση επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και αποθήκευση.