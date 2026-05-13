Πιερρακάκης: Δυνατότητα συμμετοχής του Δημοσίου σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων εισηγμένων εταιρειών

Την δυνατότητα να συμμετάσχει το Ελληνικό Δημόσιο σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων μεγάλων εισηγμένων ή στρατηγικών επιχειρήσεων εισάγει με τροπολογία η κυβέρνηση. Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε σε αυτό, τονίζοντας ότι το Δημόσιο θα ασκήσει τα μετοχικά του δικαιώματα τόσο στη ΔΕΗ όσο και στον ΑΔΜΗΕ.

Όσα είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης:

«Θέλω να ξεκινήσω από μία πολύ σημαντική τροπολογία, με την οποία θεσπίζουμε, για πρώτη φορά, ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες διαθέτει συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, μεταξύ άλλων και μέσω της ΕΕΣΥΠ.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία που να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι το Δημόσιο μπορούσε να βλέπει τη συμμετοχή του να αποδυναμώνεται ακόμη και σε εταιρείες στρατηγικής σημασίας, χωρίς να διαθέτει ένα σαφές θεσμικό εργαλείο για να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον.

Αυτό ακριβώς αλλάζουμε σήμερα.

Η προτεινόμενη ρύθμιση δίνει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δυνατότητα να συμμετέχει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και των υποδομών, με στόχο τη διατήρηση της συμμετοχής του σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Η συζήτηση αυτή αφορά άμεσα τη ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ σήμερα δεν είναι η ΔΕΗ του παρελθόντος. Σίγουρα δεν είναι η ΔΕΗ του 2019. Δεν είναι πλέον μια επιχείρηση εγκλωβισμένη στη στασιμότητα, με συσσωρευμένα προβλήματα και με περιορισμένη δυνατότητα να επενδύσει και να ανταγωνιστεί διεθνώς. Είναι ένας σύγχρονος, καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος, με καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιεί στην παραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα, στις ανανεώσιμες πηγές, στην αποθήκευση και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό δημιουργούν κρίσιμες υποδομές για τις επόμενες δεκαετίες. Επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τη συνολική ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, στις διεθνείς διασυνδέσεις, στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνολικά στη στρατηγική θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφαλείας και στρατηγικής αυτονομίας. Γι’ αυτό και η δυνατότητα του Δημοσίου να διατηρεί ισχυρή παρουσία σε εταιρείες σαν και αυτές οφείλει να αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας.

Να πω κάτι ευρύτερο: Η σύγχρονη οικονομία, στο πλαίσιο των μεγάλων γεωπολιτικών ανταγωνισμών, έχει μεταβάλει ριζικά και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη παρεμβαίνουν στην οικονομική ζωή. Δεν ισχύει πλέον ούτε το παλιό μοντέλο του κράτους που παρεμβαίνει παντού που αυτό έχει αποτύχει στην πράξη και υποκαθιστά την αγορά ή επιδιώκει να την υποκαταστήσει, ούτε όμως ισχύει και η αντίστροφη λογική που λέει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει πουθενά και πρέπει να αφήνουμε την ελεύθερη οικονομία στα πάντα μόνη της.

Το κράτος καλείται σήμερα να αναλάβει έναν βαθιά στρατηγικό ρόλο. Οι οικονομίες που θα επιβιώσουν και που θα ευδοκιμήσουν στις επόμενες δεκαετίες είναι εκείνες που αφήνουν την ελεύθερη αγορά να λειτουργεί απρόσκοπτα εκεί που πρέπει, αλλά διατηρούν την ικανότητα του κράτους να κάνει κρίσιμες τομές και να χαράσσει μακροπρόθεσμη πορεία στους τομείς που έχουν στρατηγική σημασία για την οικονομία, την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας. Αυτή ακριβώς είναι και η επιλογή που γίνεται εδώ».