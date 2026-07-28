Πιερρακάκης στους FT: «Για να δημιουργήσει νέο πλούτο, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το ραδιοφάσμα»

Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από τη λογική της αναδιανομής στη δημιουργία νέου πλούτου, αξιοποιώντας στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία που ήδη διαθέτει, αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε άρθρο γνώμης του στους Financial Times.

Στο επίκεντρο της πρότασής του βρίσκεται το ραδιοφάσμα, το οποίο χαρακτηρίζει κρίσιμο πόρο για την ψηφιακή οικονομία, καθώς από αυτό εξαρτώνται εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, συνδεδεμένα εργοστάσια και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Η πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος Συχνοτήτων

Όπως σημειώνει ο κ. Πιερρακάκης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ενιαία αγορά για αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και ανθρώπους, εξακολουθεί να διαχειρίζεται το ραδιοφάσμα μέσω 27 διαφορετικών εθνικών καθεστώτων αδειοδότησης.

«Η ΕΕ δεν μπορεί να ζητά από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών της να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εξακολουθεί να οργανώνει έναν από τους πιο στρατηγικούς τομείς της σε εθνική βάση», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο κατακερματισμός αυτός έχει αυξανόμενο οικονομικό κόστος. Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν πλέον τη βάση της ψηφιακής οικονομίας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing, οι αμυντικές επικοινωνίες και η βιομηχανική αυτοματοποίηση απαιτούν ανθεκτικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας.

Ωστόσο, οι πάροχοι εξακολουθούν να σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους με βάση 27 διαφορετικά χρονοδιαγράμματα δημοπρασιών, διάρκειες αδειών, διαδικασίες ανανέωσης και κανονιστικές απαιτήσεις. Κατά τον κ. Πιερρακάκη, αυτή η κατάσταση αυξάνει τη ρυθμιστική αβεβαιότητα και το κόστος κεφαλαίου, δυσκολεύει τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό και καθυστερεί την ανάπτυξη των δικτύων.

Η μετάβαση από το 5G στο 6G, όπως υπογραμμίζει, δημιουργεί μια ευκαιρία για αλλαγή του σημερινού μοντέλου. Τα επόμενα χρόνια, οι βασικές ζώνες συχνοτήτων του 5G θα χρειαστεί σταδιακά να ανανεωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ η ανώτερη ζώνη των 6 GHz (6425-7125 MHz) δεν έχει ακόμη κατανεμηθεί.

Η πρόταση που καταθέτει είναι η δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος Συχνοτήτων (European Spectrum Union). Το ραδιοφάσμα θα εξακολουθεί να ανήκει στα κράτη-μέλη, ενώ οι υφιστάμενες άδειες θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Ωστόσο, η διάθεση του μελλοντικού στρατηγικού φάσματος θα πραγματοποιείται μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος, με συντονισμένα χρονοδιαγράμματα ανανέωσης, εναρμονισμένους όρους αδειοδότησης και κοινά τεχνικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας.

Έως 75% των μελλοντικών εσόδων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Κατά τον κ. Πιερρακάκη, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κανονιστική σταθερότητα, καλύτερο μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό, χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων 6G.

Παράλληλα, η εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος αποφέρει σημαντικά δημόσια έσοδα, τα οποία σήμερα κατευθύνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Στο πλαίσιο της πρότασής του, ο υπουργός υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να διατηρούν μέρος αυτών των εσόδων, ενώ έως και το 75% των μελλοντικών εσόδων θα μπορούσε να κατευθύνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως νέος ίδιος πόρος. Το υπόλοιπο 25% θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την κεφαλαιοποίηση ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων συνδεσιμότητας και τεχνολογίας.

Όπως εξηγεί, χάρη στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να μοχλεύει τα κεφάλαιά της μέσω δανεισμού από τις αγορές, το 25% των εσόδων θα μπορούσε να κινητοποιήσει επενδύσεις πολλαπλάσιες της αρχικής του αξίας, χρηματοδοτώντας μεταξύ άλλων υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, κβαντικές τεχνολογίες και δίκτυα νέας γενιάς.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι η πρόταση είναι συμβατή και με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρώπης, καθώς τα έσοδα από το ραδιοφάσμα δεν θεωρούνται ενεργητικά μέτρα εσόδων στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει, τα κράτη-μέλη έχουν σήμερα λιγότερα κίνητρα να διατηρούν εξ ολοκλήρου αυτά τα εφάπαξ έσοδα, γεγονός που δημιουργεί περιθώριο για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών, χωρίς να αποκλείεται η διατήρηση μέρους των εσόδων από τα ίδια τα κράτη.

«Η συνδεσιμότητα είναι η θεμελιώδης υποδομή της ψηφιακής οικονομίας»

Ο πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος της πρότασης δεν είναι απλώς ο καλύτερος συντονισμός του ραδιοφάσματος για την εξασφάλιση περισσότερων ίδιων πόρων στην Ευρώπη.

Αντίθετα, όπως επισημαίνει, ζητούμενο είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς συνδεσιμότητας, η ενίσχυση των επενδύσεων, η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών αγορών και η απόκτηση της τεχνολογικής κλίμακας που απαιτεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι το ραδιοφάσμα αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, ο κ. Πιερρακάκης αναγνωρίζει ότι πράγματι ανήκει στις αρμοδιότητες των κρατών, σημειώνει όμως ότι πολλές από τις σημαντικότερες επιτυχίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ξεκίνησαν από εθνικές αρμοδιότητες, προτού η οικονομική πραγματικότητα καταστήσει τη βαθύτερη συνεργασία πιο αποτελεσματική επιλογή.

«Το ερώτημα δεν είναι αν τα κράτη μπορούν να διαχειριστούν το φάσμα συχνοτήτων μεμονωμένα, αλλά αν ο κατακερματισμός αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης ενός στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου σε μια ψηφιακή οικονομία ηπειρωτικής κλίμακας», αναφέρει.

Και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχώρησε διαχρονικά μέσα από την από κοινού αξιοποίηση στρατηγικών πόρων. «Ο άνθρακας και ο χάλυβας αποτέλεσαν τα θεμέλια της βιομηχανικής εποχής. Σήμερα, η συνδεσιμότητα αποτελεί τη θεμελιώδη υποδομή της ψηφιακής οικονομίας», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο να αποφασίζει πώς θα διανεμηθούν οι πόροι της Ευρώπης, αλλά και στο πώς θα δημιουργηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ