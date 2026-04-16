Πιερρακάκης: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι πλέον θεωρητικός στόχος, αλλά επιχειρησιακή αναγκαιότητα»

Στην πρώτη του συμμετοχή σε συνεδρίαση της G7 ως πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω ανάρτησής του.

Όπως σημείωσε, οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές κεντρικών τραπεζών των ισχυρότερων οικονομιών συναντήθηκαν για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον βασική επιχειρησιακή ανάγκη και όχι θεωρητικό στόχο.

Τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και η στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες υποδομές βρίσκονται στον πυρήνα της μακροοικονομικής σταθερότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι ήδη επηρεάζει την παραγωγικότητα, την κατανομή κεφαλαίων και τη νομισματική πολιτική.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν η ενέργεια αποτελεί τον περιορισμό του παρόντος, η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά τον «πολλαπλασιαστή του αύριο», επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για κατάλληλη διακυβέρνηση ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις και να διαμορφωθούν οι βάσεις για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Όπως σημείωσε, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ζητούμενο είναι η ευθυγράμμιση της ταχύτητας των εξελίξεων με τη στρατηγική και τη διεθνή συνεργασία.