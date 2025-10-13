Πιερρακάκης: Καθοδηγούμε τη χώρα με ασφάλεια - ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν σε υπερφορολόγηση

Πρόβα… σύγκρουσης επί του κρατικού προϋπολογισμού, τη λεγόμενη μητέρα των κοινοβουλευτικών μαχών. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βλέπουν την κατάσταση της οικονομίας από διαμετρικά αντίθετη γωνία.



Παρεμβαίνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθοδηγεί τη χώρα με ασφάλεια και σύνεση εν μέσω διεθνών Συμπληγάδων παρά τις κρίσεις, καθώς η θέση μας, όπως είπε, διαρκώς βελτιώνεται, βρίσκοντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη.



Αναφερόμενος στα μέτρα της ΔΕΘ και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας μίλησε για καθαρά αυξημένες δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας με τη διαρθρωτική αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος, ενώ υποστήριξε πως αμφότερα τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οδηγούν σε υπερφορολόγηση.

«Ανάγκη συναίνεσης στα βασικά και θεμελιώδη»

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε μέτρα 4 δισ. στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνολικώς 45,8 δισ. στην τετραετία. Τον πρώτο χρόνο κοστίζει 15,1 δισ. Εμείς διαθέτουμε 1,6 δισ. Να μας πείτε πού θα τα βρείτε, καθώς την τελευταία φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, τα πήρε από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης!», ανέφερε ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, στρεφόμενος μάλιστα κατά του Νίκου Παππά, χαρακτηρίζοντας ως «απολύτως άστοχη» την αμφισβήτηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.



«Να συμφωνούμε στα βασικά», σημείωσε ο υπουργός, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής συναίνεσης στα θεμελιώδη. «Δεν ισχυρίζομαι ότι η Ελλάδα είναι οικονομικός παράδεισος, αλλά δεν είναι κόλαση. Δεχόμαστε συγχαρητήρια από τους εταίρους. Το μάξιμουμ που μπορεί να γίνει με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, γίνεται με το προσχέδιο του προϋπολογισμού», υποστήριξε. Την ίδια στιγμή, τόνισε πως τόσο η ανάπτυξη όσο και η μείωση του δημόσιου χρέους, θα ανάψουν ένα επιπλέον «πράσινο φως» για εισροή επενδύσεων στη χώρα.

Θετική εξέλιξη η εκεχειρία στη Γάζα, παραμένει η αβεβαιότητα

Σημειωτέον, πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στο αίσιο τέλος της ειρηνευτικής προσπάθειας στη Γάζα, μιλώντας για το πρώτο δυνατό φως στο σκοτάδι του διετούς πολέμου, εκφράζοντας την ελπίδα αυτό να έχει διάρκεια.



Όπως επεσήμανε, η εξέλιξη είναι θετική και επειδή αφαιρεί τη διάσταση της γεωπολιτικής αστάθειας, η οποία αναπόφευκτα αποτελεί μέρος των οικονομικών υπολογισμών. Ξεκαθάρισε πάντως πως η αβεβαιότητα παραμένει, δεδομένου πως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και ενίσχυσης των άκρων.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Είχε προηγηθεί η κριτική άπασας της αντιπολίτευσης που κατήγγειλε πως ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης είναι κοινωνικά άδικος.



«Το μόνο σχέδιο που έχετε είναι αυτό της δημοσιονομικής σταθερότητας, λες και είναι υποκατάστατο της ανάπτυξης. Μας λέτε μίζερους επειδή επισημαίνουμε πράγματα. Δεν θέλουμε να γίνουμε Κασσάνδρες για τον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί για το 2,4%», ανέφερε ο Πάρις Κουκουλόπουλος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως το μέρισμα που παράγεται έχει δύο μαύρες τρύπες, καθώς από την μία είναι λιγότερο των δυνατοτήτων και από την άλλη μοιράζεται άδικα.



Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε πως ο προϋπολογισμός του ‘26 θα επαναλάβει πλεονάσματα πολύ παραπάνω από συμφωνηθέντα, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ μίλησε για νέα «φοροληστεία» που έρχεται, λόγω της αύξησης των έμμεσων φόρων. «Δεν έχετε τη συναίνεση. Μπορεί να είστε πρώτοι, αλλά δημιουργείτε αστάθεια», ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος της ΝΕΑΡ.



Στον αντίποδα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος της ΝΔ περιέγραψε μια Ελλάδα σταθερή σε μια Ευρώπη της αστάθειας, λέγοντας πως ο προϋπολογισμός απευθύνεται στις μοντέρνες εθνικές ανάγκες.