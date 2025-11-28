Πιερρακάκης: Μεγαλύτερη διαφάνεια με την επιστροφή ενοικίου - Δεν υπάρχουν πια θιασώτες της δραχμής

Τη βεβαιότητά του ότι από το 2026, με την εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής ενοικίου, θα επέλθει μεγαλύτερη διαφάνεια στη στεγαστική αγορά, καθώς πλέον υπάρχει συμφέρον ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά ύψη των ενοικίων, εξέφρασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από βήματος της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός του ‘26.



Όπως ενημέρωσε, σήμερα συνολικά 886.883 ενοικιαστές θα δουν ένα ενοίκιο να τους επιστρέφεται, εξηγώντας πως στόχος είναι η αγορά ενοικίων να γίνει σταδιακά πιο υγιής και λειτουργική. «Αυτό σημαίνει πως δίνουμε συνολικά 199,5 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας όσους έχουν πραγματική ανάγκη, σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα, το στεγαστικό», ανέφερε, ενώ στάθηκε και στο επίδομα 250 ευρώ που λαμβάνουν από την προηγούμενη εβδομάδα οι συνταξιούχοι, μια ενίσχυση «δίκαιη και απολύτως αναγκαία», όπως τη χαρακτήρισε.

Οι αιχμές για τους θιασώτες της δραχμής

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπεραμύνθηκε της ανάγκης διατήρησης της σταθερότητας, ενώ δεν έλειψαν και τα καρφιά προς πολλαπλές κατευθύνσεις. «Δεν υπάρχουν πια θιασώτες της δραχμής. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα πειρασμοί για ρητορικές παροχές, αλλά η ωριμότητα όλων μας έχει αλλάξει. Πέρασαν οι μέρες που η χώρα παλινδρομούσε για την ευρωπαϊκή της πορεία», σχολίασε αιχμηρά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας πως ο προϋπολογισμός του ‘26 αποδεικνύει πως η χώρα έχει αφήσει πίσω της την κρίση, ευρισκόμενη οριστικά σε τροχιά ανάπτυξης.



«Ο προϋπολογισμός του ‘26 δεν είναι η κορύφωση, αλλά το επόμενο βήμα, καθώς για πρώτη φορά δεν καθορίζει το μέλλον η εννοιολογία της κρίσης, αλλά εμείς. Η χώρα μας δεν φοβάται το αύριο αλλά το διαμορφώνει. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά», είναι το μήνυμα που έστειλε, κάνοντας λόγο για ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο».



Αναφερόμενος ειδικά στις επενδύσεις που αυξάνονται κατά 10,6%, μίλησε για την καλύτερη αυξητική καμπύλη πανευρωπαϊκά, ενώ αναφέρθηκε και στη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο ενέργειας, κάτι που, όπως εκτίμησε, θα οδηγήσει σε μείωση κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.