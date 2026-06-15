Πιερρακάκης: «Να κινηθεί ως ενιαία αγορά η Ευρώπη - Η ψηφιακή μετάβαση απαιτεί κοινή δράση»

Με την συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη πραγματοποιήθηκε η θεματική συζήτηση του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη για το μέλλον της ψηφιακής χρηματοδότησης στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης, διαμορφώνοντας ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την μετατροπή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ομόλογα και καταθέσεις, σε ψηφιακή μορφή (tokenization).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη να αποφευχθεί ένας νέος κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, καθώς σήμερα τα κράτη-μέλη προχωρούν με διαφορετικές ταχύτητες στην αναγνώριση και αξιοποίηση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εργαλείων και των περιουσιακών στοιχείων που έχουν μετατραπεί σε tokens (tokenized).

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να κινηθεί συντονισμένα και να αναπτύξει ένα κοινό λεξιλόγιο και μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση, ώστε η ψηφιακή χρηματοδότηση να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα σαφές και φιλόδοξο όραμα για το μέλλον των χρηματοπιστωτικών αγορών, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων μεγάλων οικονομιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ήδη παρουσιάσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει στάσιμη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ταχύτατα, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς των stablecoins στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.



Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε επίσης στη σημασία της κυβερνοασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

«Καμπανάκι» για την τεχνητή νοημοσύνη

Αναφερόμενος στις ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε ότι η δημόσια συζήτηση μπορεί σήμερα να επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, ωστόσο σε λίγους μήνες το επίκεντρο θα έχει ήδη μετατοπιστεί. Γεγονός που καταδεικνύει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στις επιμέρους τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να εστιάσει στη συνολική εικόνα.



Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «αν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), σημαίνει ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος». Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, είναι κρίσιμης σημασίας η Ευρώπη να αποκτήσει τον έλεγχο και την κυριότητα των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών, καθώς το διακύβευμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά αφορά ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στην κατοχή μας την υποδομή αυτού του τομέα. Δεν πρόκειται μόνο για ένα οικονομικό ζήτημα. Πρόκειται και για ζήτημα κυριαρχίας, αλλά και για ζήτημα ανάπτυξης καινοτομιών πάνω σε αυτή», είπε σχετικά.

Αναφερόμενος στην διαδικασία μετατροπής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε tokens (tokenization), ο υπουργός διευκρίνισε ότι «δεν πρόκειται για μια νέα κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, αλλά για ένα νέο επίπεδο χρηματοοικονομικής υποδομής που αναμένεται να μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών». Όπως σημείωσε, καθώς θα αναπτύσσονται οι εν λόγω καταθέσεις, τα επενδυτικά κεφάλαια και τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η ζήτηση για υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεις θα αυξάνεται αναπόφευκτα. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, τα κράτη δεν θα συμμετέχουν αποκλειστικά για λόγους καινοτομίας, αλλά επειδή οι ίδιες οι αγορές θα απαιτούν τη διαθεσιμότητα περιουσιακών στοιχείων μηδενικού κινδύνου σε μορφή tokens.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε, επίσης, ότι η κοινή προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί στο Eurogroup, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και η διαμόρφωση ενός συλλογικά συμφωνημένου κοινού λεξιλογίου, αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος. «Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα», κατέληξε.