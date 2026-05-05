Πιερρακάκης: Στοχευμένα και προσωρινά τα μέτρα για την ενέργεια στην ΕΕ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup κατά την σύνοδο εστίασε στον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης για την Ε.Ε. Τόνισε ότι απαιτείται τα μέτρα που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι στοχευμένα , προσωρινά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες χωρίς να πυροδοτούν πληθωρισμό και ελλείμματα. Επίσης επεσήμανε την ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοία στα Στενά του Ορμούζ και τόνισε την ανάγκη για την συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Nωρίτερα , μιλώντας στο Bloomberg είχε αναφερθεί στην ανάγκη δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού κεφαλαϊκού συστήματος που θα προωθήσει τις επενδύσεις στην τεχνολογία

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να διανύει ήδη την όγδοη εβδομάδα, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, περιέγραψε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής αντίδρασης, επισημαίνοντας ότι η «αβεβαιότητα» και η «διάρκεια» αποτελούν τους δύο βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την οικονομική εξέλιξη τους προσεχείς μήνες.

Κατά την άφιξή του στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η ένταση των οικονομικών συνεπειών συνδέεται άμεσα με το πόσο θα παραταθεί η κρίση, διευκρινίζοντας πως «διαφορετική είναι η προσέγγιση σε μια κρίση δύο εβδομάδων και διαφορετική σε μία που διαρκεί δύο ή τρεις μήνες», υπογραμμίζοντας έτσι τις προκλήσεις στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται μέτρα στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον συντονισμό των εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πίεσης, σημειώνοντας ότι όλες οι κυβερνήσεις ήδη παρεμβαίνουν, αλλά η προστιθέμενη αξία του Eurogroup έγκειται ακριβώς στην ευθυγράμμιση των πολιτικών. Όπως ανέφερε, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται μέτρα στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα», ώστε να προστατεύονται κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία.

«Απόλυτη αναγκαιότητα η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ»

Στο γεωοικονομικό σκέλος της κρίσης, ο πρόεδρος του Eurogroup εμφανίστηκε κατηγορηματικός για τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την ως «απόλυτη αναγκαιότητα» και «sine qua non». Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε μετατροπή του θαλάσσιου περάσματος σε «οδό διοδίων» θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, ιδίως για τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο, επισημαίνοντας τη σχετική ευαισθησία της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης.

Απαραίτητη η μεγαλύτερη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης επιχείρησε να διευρύνει την ατζέντα πέρα από τη συγκυριακή κρίση, δίνοντας έμφαση σε στρατηγικά ζητήματα όπως η τραπεζική ενοποίηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Υποστήριξε ανοιχτά την ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα, κάνοντας λόγο για «ευρωπαϊκούς και όχι εθνικούς πρωταθλητές», προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην τεχνολογία και να καλυφθεί το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα.