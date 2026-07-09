Πιερρακάκης: «Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029»

Το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να αποτελέσει πραγματικότητα έως το 2029, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ψηφιακή χρηματοδότηση, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στηρίζεται σε δύο κατευθύνσεις: αφενός στη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα μέσω του ψηφιακού ευρώ και αφετέρου στην απελευθέρωση της ιδιωτικής καινοτομίας γύρω από αυτή τη νέα δημόσια υποδομή.

Όπως ανέφερε, οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) και η ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (tokenization) μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Eurogroup έθεσε στο επίκεντρο τη μεγάλη τεχνολογική αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στη «μεγαλύτερη μεταβολή τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος» των τελευταίων δεκαετιών.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ευρωπαϊκούς αθλητές που γεννιούνται, αναπτύσσονται και παραμένουν στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ένωση διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την επιστημονική έρευνα και τα κεφάλαια, αλλά πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να μετατρέπει αυτά τα πλεονεκτήματα σε επενδύσεις και ισχυρές τεχνολογικές εταιρείες.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρέθηκε στην ατζέντα του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, επενδύσεων και μετασχηματισμού για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η τεχνολογία αυτή δημιουργεί και σημαντικούς κινδύνους, ειδικά για κρίσιμες υποδομές και το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Όπως είπε, τα νέα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δείχνουν ότι μπορούν να εντοπίσουν ευπάθειες σε πολλά συστήματα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, σημείωσε ότι η συνεργασία με κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία τεχνολογικών πρωταθλητών εντός της Ένωσης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε επίσης στη δημοσιονομική κατεύθυνση της Ευρωζώνης, υπογραμμίζοντας ότι βασική αποστολή παραμένει η διαφύλαξη της σταθερότητας, αλλά στο σημερινό περιβάλλον απαιτούνται πολιτικές που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη.

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα ελπίζει η κρίση να είναι προσωρινή, ωστόσο τόνισε ότι οι χώρες πρέπει να προετοιμάζονται μέσα από μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση των υποδομών τους.

Όπως σημείωσε, η ενεργειακή προσαρμογή μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που έχει αναφέρει το ΔΝΤ, η επίπτωση της συγκεκριμένης κρίσης για την Ελλάδα ήταν κατά 12% μικρότερη λόγω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές.

Σε ερώτηση για την πρόταση δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου (European safe asset), ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, ωστόσο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα συναίνεση για τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων.

Τέλος, σχετικά με τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,σημείωσε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προτεραιότητες της Επιτροπής, η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η πρόοδος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union - SIU).