Πιερρακάκης: «Το τραπεζικό σύστημα από πρόβλημα έγινε ισχυρό χαρτί της οικονομίας»

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί πλέον «ένα από τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας», όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Όπως ανέφερε, οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα υγιείς, κεφαλαιακά ισχυρές, με επαρκή ρευστότητα και κερδοφορία, αφήνοντας πίσω τους τον κύκλο των κρίσεων των τελευταίων 15 ετών.

«Η ρευστότητα πρέπει να γίνει ανάπτυξη»

Ο υπουργός κάλεσε τις τράπεζες να αξιοποιήσουν τη σημερινή τους θέση, όχι μόνο προσαρμοζόμενες στις συνθήκες της αγοράς, αλλά διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη νέα οικονομία μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Όπως σημείωσε, οι τράπεζες αποτελούν τον καταλύτη της οικονομικής δραστηριότητας και η μακροχρόνια αξία τους εξαρτάται από την ανάπτυξη της οικονομίας που στηρίζουν.

Χαμηλότερος δανεισμός από την Ευρωζώνη

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 70 ευρώ δανείων για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, όταν ο αντίστοιχος δείκτης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη προσεγγίζει τα 100 ευρώ.

Όπως εξήγησε, αυτό δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας αλλά σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία, καθώς υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα που μπορεί να διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία, προνόμιο που, όπως είπε, διαθέτουν λίγες ευρωπαϊκές χώρες.

Καινοτομία και νέες χρηματοδοτήσεις

Αναφερόμενος στις δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος, έκανε ειδική μνεία στο σύστημα πληρωμών IRIS, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης καινοτομίας.

Κάλεσε τις τράπεζες να μεταφέρουν την ίδια δυναμική από τον τομέα των πληρωμών στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επενδύσεων, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία θα στηρίξει κάθε σχετική πρωτοβουλία.

Οι σχέσεις με την κοινωνία

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις τράπεζες δεν θα κριθεί μόνο από τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αλλά και από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πελατών.

Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως οι τραπεζικές προμήθειες, οι αποδόσεις των καταθέσεων και η πρόσβαση σε υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν κλείσει καταστήματα, αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποκατάσταση της σχέσης των τραπεζών με την κοινωνία.

Επανένταξη δανειοληπτών στην οικονομία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια διαχειρίζονται σήμερα οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), επισημαίνοντας ότι εκατομμύρια πολίτες και σημαντικό μέρος της περιουσίας τους παραμένουν ουσιαστικά εκτός οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως είπε, απαιτείται συντονισμένη συνεργασία κράτους, τραπεζών και servicers ώστε όσοι ρυθμίζουν και εξυπηρετούν τις οφειλές τους να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, σε νέα χρηματοδότηση και σε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.

Οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη έως σήμερα δέσμη παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος.

Μεταξύ άλλων:

Διευρύνθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός με μείωση του ορίου ένταξης των οφειλών στις 5.000 ευρώ.

Ενισχύθηκε η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού.

Αυξήθηκε το ακατάσχετο όριο τραπεζικών καταθέσεων στα 1.600 ευρώ.

Θεσπίστηκε η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων για συνεπείς οφειλέτες.

Ενεργοποιείται νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές.

Εφαρμόστηκε αναδρομικά η ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός τόνισε ότι η επόμενη δεκαετία δεν αφορά μόνο υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή.

Όπως επισήμανε, μια οικονομία που αφήνει πίσω της πολίτες και επιχειρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε δίκαιη ούτε αποτελεσματική, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν ώστε η αναπτυξιακή πορεία της χώρας να αφορά το σύνολο της κοινωνίας.