Πιέζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εκλογές στην Ιταλία - Η τροπολογία που άναψε φωτιές

Σοβαρό πολιτικό πλήγμα υπέστη η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, καθώς η ιταλική Βουλή απέρριψε, με οριακή διαφορά μίας ψήφου (188 κατά έναντι 187 υπέρ), τροπολογία του κόμματος της πρωθυπουργού που προέβλεπε τη δυνατότητα οι πολίτες να θέτουν έως και τρεις σταυρούς προτίμησης στα εκλογικά ψηφοδέλτια.

Η τροπολογία εντασσόταν στο πλαίσιο της συζήτησης για τον νέο εκλογικό νόμο που προωθεί η συντηρητική κυβερνητική συμμαχία και η καταψήφισή της ανέδειξε τις εσωτερικές τριβές στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν άμεση. Δημοκρατικό Κόμμα, Κίνημα Πέντε Αστέρων, Ιταλική Αριστερά, Οικολόγοι και Ζωντανή Ιταλία ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και την άμεση προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Παράλληλα, βουλευτές των κομμάτων αυτών πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από το Κοινοβούλιο, καλώντας τη Μελόνι να μεταβεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και να υποβάλει την παραίτησή της.

Πάνω από 30 βουλευτές της κυβέρνησης δεν ψήφισαν την τροπολογία

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 30 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που δεν στήριξαν την τροπολογία, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη συνοχή της συμμαχίας των Αδελφών της Ιταλίας, της Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα.

«Ήρθε η ώρα να πάτε σπίτι σας και να αποκτήσει η χώρα μια κυβέρνηση ικανή να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των Ιταλών. Αποδεχθείτε την αποτυχία σας», δήλωσε η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η Μελόνι προκάλεσε την πολιτική αναμέτρηση και πλέον ο δρόμος οδηγεί σε πρόωρες εκλογές.

Η ανάρτηση Μελόνι και η «πολιτική εμβάθυνση»

Λίγο αργότερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιχείρησε να περιορίσει τις εντυπώσεις με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, η απόρριψη της τροπολογίας με διαφορά μόλις μίας ψήφου δεν αναιρεί την ορθότητα της πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επαναφορά των σταυρών προτίμησης έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια, κατά τα οποία οι ψηφοφόροι επιλέγουν μόνο κόμμα και όχι υποψηφίους.

Η Μελόνι σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση είχε ζητήσει η ψηφοφορία να διεξαχθεί φανερά, ώστε κάθε βουλευτής να αναλάβει δημόσια την ευθύνη της ψήφου του, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επέμεινε στη μυστική διαδικασία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι σημαντικός αριθμός κυβερνητικών βουλευτών δεν στήριξε την τροπολογία, επισημαίνοντας πως το γεγονός απαιτεί «πολιτική εμβάθυνση».

Δεν παρέλειψε, τέλος, να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο τους πανηγυρισμούς της αντιπολίτευσης, γράφοντας πως «πανηγυρίζουν σαν να κατέκτησαν το Μουντιάλ, επειδή στέρησαν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο».

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ήττα αυτή ενδέχεται να επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, ακόμη και με προσφυγή στις κάλπες μέσα στο φθινόπωρο, παρά το γεγονός ότι η θητεία της σημερινής Βουλής ολοκληρώνεται κανονικά τον Οκτώβριο του 2027.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ