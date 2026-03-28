«Πηγάδι του Διαβόλου»: Πώς θα γίνει η επικίνδυνη αποστολή ανάσυρσης της σορού του 34χρονου

Τρία 24ωρα μετά τον εντοπισμό της σορού του αδικοχαμένου 34χρονου δύτη Πλάτωνα Σουλιώτη στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών θα επιχειρήσει σήμερα 28 Μαρτίου για την ανάσυρσή της.

Σύμφωνα με τον FLASH, που βρίσκεται επιτόπου, Λιμενικό και Αστυνομία έχουν αποκλείσει ήδη το σημείο. Πέντε εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες θα πέσουν σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, προσπαθώντας να ανασύρουν την σορό του δύτη. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη μιας και στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα.

FLASH

Ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Το συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.



Η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια, καθώς δεν πρόκειται για μια τυπική ανάσυρση, αλλά για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέγγιση του σημείου, τη σταθεροποίηση της σορού και την ασφαλή μεταφορά της στην επιφάνεια.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός κατάδυσης, σχοινιά καθοδήγησης και τεχνικές που εφαρμόζονται σε απαιτητικά υποθαλάσσια περιβάλλοντα.



Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα.