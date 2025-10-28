Πήγαν να του «φορτώσουν» το φιάσκο

Η αποτυχία είναι πάντα ορφανή, ως γνωστόν και κάπως έτσι στο ΠΑΣΟΚ που δεν περνά και τις καλύτερές του ημέρες, διάφοροι καλοθελητές επιχείρησαν να βρουν το «φταίχτη», τον ιθύνοντα νου, που πρότεινε στο Νίκο Ανδρουλάκη για διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου, τον Γιώργο Παπαβασιλείου.

Στη λογική το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι, ο «μουτζούρης» «φορτώθηκε» στο Νίκο Μήλη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και πρόεδρο της Αντιπροσωπείας στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

Επειδή ο παραιτηθείς διευθυντής της μιας ημέρας εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 χρόνια, διετέλεσε αντιπρόεδρος του και είχε εκλεγεί για τρεις θητείες πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, θεωρήθηκε ότι ο «πατέρας» της πρότασης είναι ο Μήλης.

Λανθασμένα όμως για τους καλοπροαίρετους, εσκεμμένα για τους κακοήθεις...

Και αυτό διότι ο Μήλης -σύμφωνα με τσεκαρισμένη πηγή μου- το έμαθε λίγο πριν βγει η επίσημη ανακοίνωση!

Άρα, αν υπήρξε «φταίχτης» πρέπει να αναζητηθεί αλλού...

Πάντως, έστω και μετά την αποπομπή, η γνώμη του για τον Παπαβασιλείου, με εξαίρεση- φαντάζομαι -τις τρεις φιλονεοδημοκρατικές αναρτήσεις, είναι καλή, αφού όπως λέει, πρόκειται για έντιμο στέλεχος.