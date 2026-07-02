«Πήγε να βρει την κόρη μας»: Το συγκινητικό αντίο του Παναγιώτη Νέστορα στη γυναίκα του, Βάγια

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρέτησε τη σύζυγό του, Βάγια, η οποία έχασε τη ζωή της από την έκρηξη που προκάλεσε η επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κόρη τους, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της», έγραψε για την κόρη τους που έφυγε από τη ζωή το 2021.

«Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι», έγραψε.

Να σημειωθεί ότι η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε έξω από την πολυκατοικία της στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες...

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε...

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν...»