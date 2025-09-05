Πηγές ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Κάποτε μιμούταν τον Ανδρέα, τώρα κάνει copy paste τις ανακοινώσεις μας

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη κατηγορώντας τον για μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου και αντιγραφή των Δελτίων Τύπου του κόμματος.



«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση πηγές του κόμματος, με αφορμή τη δημόσια παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη

Καταλήγοντας, υπογραμμίζουν ότι «όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».