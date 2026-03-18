Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης για τις αντιδράσεις πρατηριούχων: «Το πλαφόν είναι προσωρινό»

Με φόντο την συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους των βενζινοπωλών την Πέμπτη (18/3), αλλά και τις αντιδράσεις των πρατηριούχων για το πλαφόν, στελέχη του υπουργείου δίνουν το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ανάγκη συνεννόησης και ρεαλιστικών λύσεων.

Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός έχει αποδείξει και στο παρελθόν, σε ζητήματα που αφορούσαν άλλους επαγγελματικούς κλάδους, όπως οι λαϊκές αγορές, ότι επενδύει στον διάλογο και τη λογική, με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, ειδικά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία.

Το πλαφόν και οι ιδιαιτερότητες

Σε ό,τι αφορά το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ΠΝΠ είναι σαφές και ισχύει έως τις 30 Ιουνίου.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στις νησιωτικές περιοχές, όπου εφαρμόζεται πρόσθετο πλαφόν που λαμβάνει υπόψη το αυξημένο μεταφορικό κόστος, όπως προκύπτει και από σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς για τη Λέσβο.

Συντονισμός και επόμενα βήματα

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι υπάρχει στενός συντονισμός με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις για τα ζητήματα που θέτουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι, με οδηγό τη μετριοπάθεια και τη λογική, η συνάντηση αναμένεται να οδηγήσει σε θετική έκβαση, προς όφελος τόσο της αγοράς όσο και των καταναλωτών.