Πηγές υπουργείου Άμυνας για Ελλάδα και Γαλλία: «Καμία συμμαχία δεν έχει τύχη απέναντι στη Τουρκία»

Σε υψηλούς τόνους τοποθετούνται πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σχετικά με τα σενάρια περί εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Όπως αναφέρουν, παρακολουθούν στενά τις πρόσφατες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που, όπως υποστηρίζουν, στοχεύουν ευθέως την Τουρκία, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη ρητορική που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τοποθετήσεις από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία και η Ελλάδα, οι οποίες, όπως επισημαίνουν, βασίζονται σε υποθετικά σενάρια και γεωπολιτικές εκτιμήσεις, δεν συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης. Αντιθέτως, ενδέχεται να λειτουργήσουν επιβαρυντικά για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Με αιχμηρό ύφος, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική σύμπραξη επιχειρηθεί στην περιοχή δεν έχει «καμία πιθανότητα επιτυχίας» απέναντι στην Τουρκία, διαμηνύοντας πως, στο επόμενο διάστημα, «σε κάθε συνθήκη όπου τίθεται ζήτημα ασφάλειας και ισορροπίας, εκείνοι που ευθυγραμμίζονται με την Τουρκία θα είναι οι κερδισμένοι, σε αντίθεση με όσους επιλέγουν να κινηθούν απέναντί της».