Πιλότος έριξε σκόπιμα το αεροσκάφος της China Eastern που παρέσυρε στον θάνατο 132 άτομα το 2022

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την πτώση ενός επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800 της China Eastern από ύψος 29.000 ποδιών και τη συντριβή του σε βουνό στη νότια Κίνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των 132 επιβατών, νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα φαίνεται να υποδεικνύουν ότι κάποιος στο πιλοτήριο ενδέχεται να έκοψε σκόπιμα την παροχή καυσίμου στους κινητήρες.



Ήταν η πιο θανατηφόρα αεροπορική τραγωδία της Κίνας εδώ και δεκαετίες, αλλά η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας (CAAC) δεν έχει απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα του τι προκάλεσε την πτώση της πτήσης MU5735 της China Eastern Airlines τον Μάρτιο του 2022 στην απομακρυσμένη περιοχή Γκουανγκξί.

Στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) σε απάντηση σε αίτημα πρόσβασης σε πληροφορίες, δείχνουν ότι οι διακόπτες τροφοδοσίας καυσίμου και στους δύο κινητήρες έκλεισαν ταυτόχρονα πριν το Boeing 737-800 πέσει από τον ουρανό.



Όπως σημειώνει το CNN, τα δεδομένα προήλθαν από τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης του αεροσκάφους - ένα από τα δύο λεγόμενα «μαύρα κουτιά» που καταγράφουν όλες τις σχετικές πληροφορίες πτήσης - ο οποίος ανακτήθηκε από τα συντρίμμια και απεστάλη στο εργαστήριο της NTSB στην Ουάσιγκτον για ανάλυση (η συμμετοχή της υπηρεσίας οφείλεται στο γεγονός ότι η Boeing είναι αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών).

«Διαπιστώθηκε ότι, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 29.000 ποδιών, οι διακόπτες καυσίμου και στους δύο κινητήρες μετακινήθηκαν από τη θέση λειτουργίας στη θέση διακοπής. Οι στροφές των κινητήρων μειώθηκαν μετά τη μετακίνηση των διακοπτών καυσίμου», ανέφερε η έκθεση της NTSB.



Οι διακόπτες καυσίμου στα εμπορικά αεροσκάφη είναι φυσικά χειριστήρια που ρυθμίζουν τη ροή καυσίμου προς τους κινητήρες. Στο 737, ο πιλότος πρέπει να τραβήξει τον διακόπτη προς τα πάνω πριν τον μετακινήσει από τη θέση λειτουργίας στη θέση διακοπής.



«Αυτά τα δεδομένα δείχνουν σαφώς ότι οι διακόπτες καυσίμου τοποθετήθηκαν χειροκίνητα στη θέση απενεργοποίησης ακριβώς πριν από τη συντριβή», δήλωσε ο David Soucie, αναλυτής αεροπορικής ασφάλειας του CNN.



«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι διακόπτες επανήλθαν στη θέση «on». Αυτό υποδηλώνει ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια επανεκκίνησης των κινητήρων», πρόσθεσε. «Αν οι διακόπτες είχαν απενεργοποιηθεί κατά λάθος, οι πιλότοι θα είχαν προσπαθήσει να τους ενεργοποιήσουν ξανά».

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης σταμάτησε να καταγράφει όταν οι γεννήτριες του αεροσκάφους έμειναν χωρίς ισχύ στα 26.000 πόδια και δεν κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της συντριβής, σύμφωνα με την έκθεση. Ο καταγραφέας φωνής του πιλοτηρίου – το άλλο «μαύρο κουτί» του αεροσκάφους – συνέχισε να καταγράφει μέσω εφεδρικής μπαταρίας.



Οι Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν να εξασφαλίσουν τέσσερις ηχογραφήσεις φωνής από τον κατεστραμμένο καταγραφέα του πιλοτηρίου και τις έστειλαν στην CAAC, αλλά η NTSB δήλωσε ότι δεν διατήρησε αντίγραφο των αρχείων ήχου.

