Πιλότος ή fashion icon: Η Κέιτ τα συνδύασε σε μία επίσκεψη - Το ταλέντο που άφησε άφωνους τους royals

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυτάλαντα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Κατά την επίσκεψή της στη βάση της RAF στο Λινκολνσάιρ, η Κέιτ δεν εντυπωσίασε μόνο με την άψογη εμφάνισή της και τις 10ποντες γόβες της...

Η 43χρονη Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε τη βάση για πρώτη φορά υπό τον ρόλο της ως Επίτιμη Αεροπορική Διοικητής (Royal Honorary Air Commodore), τίτλος που της απονεμήθηκε τον Αύγουστο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ξενάγηση: μπήκε σε προσομοιωτή πτήσης και κατάφερε με επιτυχία έναν πλήρη ελιγμό τύπου «loop the loop» – εντυπωσιάζοντας τους αξιωματικούς της βάσης. Ο διοικητής της, Group Captain Paul O’Grady, εμφανώς ενθουσιασμένος σχολίασε: «Φαίνεται να έχει έμφυτο ταλέντο στην πτήση. Αν το επιθυμεί, ίσως πρέπει να ξεκινήσει εκπαίδευση για να πετάξει ένα πραγματικό Typhoon».

Η Κέιτ κατεβαίνει τις σκάλες με την «όπισθεν» και οι royals παραληρούν

Εξίσου εντυπωσιακή όμως ήταν και η άνεση με την οποία περπάτησε πάνω σε στενές σκάλες αεροσκάφους φορώντας ψηλοτάκουνες γόβες 10 εκατοστών του οίκου Stuart Weitzman. Η Πριγκίπισσα ανέβηκε και κατέβηκε αβίαστα, χωρίς να κοιτάξει τα σκαλοπάτια – κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της.

Το σχετικό βίντεο έγινε viral στα social media, με χρήστες του X (πρώην Twitter) να εκφράζουν τον θαυμασμό τους:«Με την όπισθεν, με τακούνια, και εξακολουθεί να είναι ένα masterclass κομψότητας», έγραψε ένας χρήστης.«Της άξιζε κόκκινο χαλί. Αγνή κομψότητα και σιγουριά σε κάθε βήμα», σχολίασε άλλος.

Γνωστή για την ευκολία με την οποία συνδυάζει τη φινέτσα με τη σωματική δραστηριότητα, η Κέιτ έχει στο παρελθόν παίξει χόκεϊ και βόλεϊ φορώντας ψηλοτάκουνα, ενώ καταφέρνει πάντα να παραμένει άψογα κομψή ακόμη και σε δύσκολα εδάφη – όπως το γρασίδι σε αγώνες πόλο ή στο Royal Ascot.

Η εμφάνισή της στη RAF δεν ήταν απλώς ακόμη μία δημόσια παρουσία. Ήταν μια επίδειξη δύναμης, κομψότητας και αυτοπεποίθησης – ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς από τη μέλλουσα Βασίλισσα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Reuters

Reuters

Reuters